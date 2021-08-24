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Сдача квартир через Airbnb будет облагаться дополнительным налогом

Сдача квартир через Airbnb будет облагаться дополнительным налогом

420on.cz 66
Городской суд Праги постановил, что краткосрочная аренда жилья через платформу Airbnb и другие аналогичные сайты относится к услугам по размещению и должна облагаться налогом как коммерческая деятельность.
Фото: Fotobanka Profimedia
Сдача квартир через Airbnb будет облагаться дополнительным налогом

Городской суд Праги рассматривал дело женщины, которая сдавала квартиру в аренду через платформу Airbnb. Финансовая администрация обязала ее заплатить дополнительный налог за 2017 год, женщина должна была подать новую, исправленную налоговую декларацию. Городской суд Праги признал налог правомерным, указав что он начислялся за «коммерческую деятельность в сфере услуг по размещению».

«Дело еще может дойти до Высшего административного суда, истец может подать кассационную жалобу. Однако считаю данный вердикт убедительным», — отметил налоговый консультант Томаш Гайдушек.

От принятого решения больше всего пострадают те, кто сдает через Airbnb или Booking сразу несколько квартир. Это окажет серьезное влияние, например, на размер взносов за социальное и медицинское страхование. Те, кто сдают жилье по классической схеме освобождаются от этих платежей, поскольку считается, что эта деятельность напрямую не связана с коммерческой (предпринимательской) деятельностью. Эксперты полагают, что вердикт суда может полностью разрушить бизнес-модель Airbnb и других аналогичных платформ.

Самым большим негативным воздействием будет то, что краткосрочная сдача жилья в аренду будет облагаться налогом на добавленную стоимость. «При классической аренде жилья домовладелец освобождается от НДС. В случае с предоставлением услуг по размещению все по-другому. Если доход от аренды превышает один миллион крон в год, поставщики жилья станут плательщиками НДС и должны будут платить государству 15% своего дохода», —  сообщает издание Hospodářské noviny.

По данным Чешского статистического управления, 1,16 миллиона иностранных туристов снимали в Чехии жилье через платформу Airbnb в 2018 году. 115 000 чехов использовали этот сайт для бронирования жилья во время поездок по стране. Большинство людей снимали краткосрочное жилье в Праге, где для этих целей сдается около 11 500 квартир. Однако после эпидемии covid-19 количество таких квартир уменьшилось. 

Источник: echo24.cz

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Темы
Прага аренда недвижимости суды налоги индивидуальный предприниматель Чехия квартиры туристы
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