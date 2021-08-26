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Квартиры в Праге за год подорожали на 12%

Квартиры в Праге за год подорожали на 12%

420on.cz 204
Цены на дома и квартиры в Чехии продолжают расти, устанавливая новые рекорды. В Праге стоимость одного квадратного метра превысила 110 тысяч крон. Стоимость жилья в Средней Чехии достигла 65 тысяч крон за метр. Причиной роста цен является инфляция.
Фото: pixabay
Квартиры в Праге за год подорожали на 12%

Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что в ближайшие месяцы рост цен на квартиры может немного замедлиться. Это следует из ежеквартальной оценки сервера Bezrealitky.cz. 

Цены на квартиры в чешской столице за год выросли на 12%. Рост также продолжился в Брно и его окрестностях, где стоимость одного квадратного метра превысила 45 000 крон. За год жилье в этом городе подорожало на 18%. Более высокие темпы роста — на 19% — зафиксированы в Среднечешском крае (65 000 крон за метр). В некоторых регионах наблюдается повышенный спрос на коттеджи.

Аналитики постепенно начинают сообщать о замедлении роста цен. В случае более дорогих квартир время, необходимое для продажи, увеличивается, а цена первого предложения чаще снижается. Эксперты пока не могут спрогнозировать стагнацию или снижение цен, однако полагают, что рост цен на жилье во второй половине года как минимум замедлится.

В ближайшие месяцы повышение цен, вероятно, коснется и жилья, сдаваемого в аренду. После начала эпидемии коронавируса в течение года цены на аренду снижались, но теперь вновь начинают медленно расти. В Праге средняя стоимость аренды жилья составляет 264 кроны за квадратный метр.

Источник: novinky.cz

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Темы
квартиры покупка недвижимости Чехия Прага Брно цены
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