Чешские автошколы повысили цены на 22% за год

Средняя цена курса вождения легкового автомобиля в июле выросла на 22,6% по сравнению с прошлым годом — до 14 078 крон. Об этом свидетельствуют данные Чешского статистического управления.

«Некоторые автошколы повысили цены почти на треть», — подтвердил Алеш Хорчичка, глава Ассоциации автошкол Чешской Республики. По его словам, наиболее заметен рост в крупных городах.

По словам Хорчички, значительный рост цен вызван сочетанием факторов. Частично автошколы пытаются возместить убытки, вызванные принудительным закрытием во время пандемии COVID. Кроме того, выросла стоимость приобретения и содержания автопарка, а также расходы на сотрудников. Некоторые автошколы закрылись в период пандемии и уже не возобновили свою работу.

Хотя автошколы имели право на некоторые компенсации от государства, например, за аренду, но в среднем каждая автошкола теряла около 75 тысяч крон в месяц.

Хорчичка отметил, что в Праге также перегружены экзаменаторы. Некоторые из желающих ждали экзамена много месяцев после прохождения курса в автошколе, в то время как, например, те, кто прошел курс в соседних Черношицах, уже получили водительские права. Из-за роста цен некоторые люди из Млада-Болеслава получают водительские права, например, в городах Лиса-над-Лабем или Мнихов-Градиште.

Продолжится ли рост цен дальше, зависит от клиентского спроса и конкуренции между автошколами.

Источник: novinky.cz