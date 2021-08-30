Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.51
USD
21.63
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
50d 11 °C
Чешские автошколы повысили цены на 22% за год

Чешские автошколы повысили цены на 22% за год

420on.cz 29
Средняя цена курса вождения легкового автомобиля в июле выросла на 22,6% по сравнению с прошлым годом — до 14 078 крон. Об этом свидетельствуют данные Чешского статистического управления.
Чешские автошколы повысили цены на 22% за год

«Некоторые автошколы повысили цены почти на треть», — подтвердил Алеш Хорчичка, глава Ассоциации автошкол Чешской Республики. По его словам, наиболее заметен рост в крупных городах.

По словам Хорчички, значительный рост цен вызван сочетанием факторов. Частично автошколы пытаются возместить убытки, вызванные принудительным закрытием во время пандемии COVID. Кроме того, выросла стоимость приобретения и содержания автопарка, а также расходы на сотрудников. Некоторые автошколы закрылись в период пандемии и уже не возобновили свою работу.

Хотя автошколы имели право на некоторые компенсации от государства, например, за аренду, но в среднем каждая автошкола теряла около 75 тысяч крон в месяц.

Хорчичка отметил, что в Праге также перегружены экзаменаторы. Некоторые из желающих ждали экзамена много месяцев после прохождения курса в автошколе, в то время как, например, те, кто прошел курс в соседних Черношицах, уже получили водительские права. Из-за роста цен некоторые люди из Млада-Болеслава получают водительские права, например, в городах Лиса-над-Лабем или Мнихов-Градиште.

Продолжится ли рост цен дальше, зависит от клиентского спроса и конкуренции между автошколами.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
автошкола Автомобили Чехия цены Прага
Читайте
по теме 
В Чехии изменятся правила сдачи экзамена на права
04.05.2021 09:43 Общество
В Чехии изменятся правила сдачи экзамена на права
11870
Как иностранцу получить водительские права в Чехии
12.04.2021 16:19 Авто
Как иностранцу получить водительские права в Чехии
11230
«Карту водителя» в октябре будут рассылать по почте
08.09.2020 13:24 Общество
«Карту водителя» в октябре будут рассылать по почте
3411
Пьяная чешка пришла сдавать экзамен по вождению
24.05.2018 15:37 Общество
Пьяная чешка пришла сдавать экзамен по вождению
3200
Последние новости:
29
августа
Потребительские расходы чехов составляют около 150 тысяч крон в год
29.08.2021 09:01 Экономика
Потребительские расходы чехов составляют около 150 тысяч крон в год
1072
27
августа
Чешский курорт Яхимов купили инвесторы из ОАЭ
27.08.2021 18:52 Экономика
Чешский курорт Яхимов купили инвесторы из ОАЭ
3081
Хулигана, который бросал в Бабиша яйца, могут оштрафовать на 20 тысяч крон
27.08.2021 15:37 Общество
Хулигана, который бросал в Бабиша яйца, могут оштрафовать на 20 тысяч крон
1031
Три человека погибли после крушения спортивного самолета в Словакии
27.08.2021 12:44 Общество
Три человека погибли после крушения спортивного самолета в Словакии
1044
В Праге гигиенисты оштрафовали туристов-нарушителей на 1,7 миллиона крон
27.08.2021 10:39 Общество
В Праге гигиенисты оштрафовали туристов-нарушителей на 1,7 миллиона крон
3495
Джонни Депп прибыл на кинофестиваль в Карловых Варах
27.08.2021 09:11 Культура
Джонни Депп прибыл на кинофестиваль в Карловых Варах
3602
Россия полностью сняла ограничения на полеты в Чехию
27.08.2021 08:40 Общество
Россия полностью сняла ограничения на полеты в Чехию
3945
26
августа
Чешские туристы cмогут пересекать Словению без теста до 5 сентября
26.08.2021 20:03 Общество
Чешские туристы cмогут пересекать Словению без теста до 5 сентября
1318
Полиция Чехии разыскивает пару, которая танцевала на крыше автодома
26.08.2021 15:27 Общество
Полиция Чехии разыскивает пару, которая танцевала на крыше автодома
2600
Треть женщин в Чехии подвергалась сексуальным домогательствам в общественном транспорте
26.08.2021 13:36 Общество
Треть женщин в Чехии подвергалась сексуальным домогательствам в общественном транспорте
3537


Мобильная версия