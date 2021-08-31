Рейтинг доступности жилья в Европе: Чехия на предпоследнем месте

Согласно прошлогоднему исследованию консалтинговой компании Deloitte, в 2020 году жители Чехии должны были заплатить 12,2 грубых годовых зарплат за покупку средней квартиры. Наихудший показатель доступности квартир в Сербии — страна заняла последнее место в рейтинге.

В Ирландии, чтобы купить жилье площадью 70 квадратных метров потребовалось бы всего 3,1 годовой зарплаты. Показатель в Сербии в пять раз больше — 15,2.

По словам Мирослава Линхарта, главного эксперта по недвижимости Deloitte, цены на недвижимость растут во всех европейских странах. Ожидается, что эта тенденция продолжится и после пандемии.

Следом за Чехией на последних строчках в рейтинге доступности жилья оказались Словакия, Австрия (10,6) и Израиль (9,2). Напротив, наиболее доступное жилье в Бельгии (4,2), Португалии (4,4) и Болгарии (4,8 годовой заработной платы).

Где самое дорогое жилье

Если сравнивать номинальную стоимость квартир в отдельных странах, то самое дорогое жилье в Австрии (4457 евро за кв. м.), а самое дешевое в Болгарии (578 евро за кв.м). В Чешской Республике — 2822 евро за квадратный метр, что на 8,5% больше, чем годом ранее. Сильнее всего цены по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в Венгрии (на 12,3%) и Нидерландах (на 10,8%). В Норвегии цены упали на 4%.

Самая дорогая столица — Париж, где за квадратный метр жилой площади приходится платить почти 13 тысяч евро. В Братиславе цены выросли больше всего в годовом исчислении, а именно на 13%. Единственная из столиц, где цены немного снизились, — Рим (на 3,1%).

В Праге цены выросли на 6,7% в годовом исчислении до 92 960 чешских крон за квадратный метр. В исследовании также учитывали Брно (73 260 чешских крон за кв.м.) и Остраву (45 580 чешских крон за кв.м.).

Из-за отсутствия туристов цены на аренду упали

В результате ограничений, действующих во время пандемии, цены на аренду в привлекательных для туристов столицах упали. В Праге, Мадриде, Барселоне, Амстердаме или Будапеште существенно сократился интерес к аренде жилья через платформу Airbnb. Владельцы объектов, которые раньше выставлялись в качестве краткосрочных предложений, начали конкурировать на традиционном рынке жилья и предлагать более низкую цену.

Самая высокая арендная плата была в Париже (29 евро за квадратный метр в месяц), в центре Лондона (26 евро за кв.м. в месяц) и Осло (26 евро за кв.м. в месяц). Самую дешевую квартиру можно было снять в Бургасе (3 евро за кв.м. в месяц).

В Праге квадратный метр арендованной квартиры стоил 295 чешских крон (или около 11 евро), в Брно за 250 чешских крон (10 евро) и в Остраве за 165 чешских крон (6,5 евро) за квадратный метр.

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