В 2023 г. станцию метро Jiřího z Poděbrad закроют на 10 месяцев

Началась реконструкция станции пражского метро Jiřího z Poděbrad, в ходе которой будут построены новые лифты, установлена новая система освещения и другое техническое оборудование. Ремонт займет более двух лет, а с января 2023 года станция будет полностью закрыта на десять месяцев в связи с заменой эскалаторов.

«Ремонт станции Jiřího z Poděbrad — крупнейший инвестиционный проект метрополитена в этом году в рамках ремонта транспортной инфраструктуры. По договоренности с администрацией Праги 3 и DPP мы объединили три этапа реконструкции в один, хоть и более продолжительный. Но зато сделаем все сразу — построим новые лифты, заменим эскалаторы, отремонтируем вестибюль станции», — сказал заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр.

Ремонт обойдется в 1,29 миллиарда крон и завершится в феврале 2024 года. Сегодня рабочие уже передали строительную площадку подрядчику.

Компания начнет ремонт со строительства новых лифтов для безбарьерного доступа к станции. Длина соединительного коридора между лифтами составит 60 метров. Большая часть работ будет производиться во время эксплуатации станции. Jiřího z Poděbrad станет 47-й безбарьерной станцией из 61.

Рабочие также отремонтируют или заменят электропроводку и освещение, установят новое вентиляционное оборудование и отремонтируют поврежденные части плитки.

Последним этапом ремонта станет замена эскалаторов. В связи с тем, что у станции всего один выход, он будет закрыт на десять месяцев с января 2023 г.

Источник: lidovky.cz