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Средняя зарплата в Чехии во втором квартале выросла на 11% — до 38 275 крон

Средняя зарплата в Чехии во втором квартале выросла на 11% — до 38 275 крон

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​Средняя заработная плата в Чехии во втором квартале этого года выросла на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и составила 38 275 крон (до вычета налогов).
Средняя зарплата в Чехии во втором квартале выросла на 11% — до 38 275 крон

В абсолютных цифрах сотрудники чешских компаний во втором квартале получали в среднем 3 893 кроны больше, чем год назад. Однако с учетом инфляции зарплаты выросли на 8,2%, сообщило 3 сентября Чешское статистическое управление (ČSÚ). При этом две трети работников в Чехии не получают даже средней заработной платы.

Экономисты ожидали роста зарплаты, на который оказали влияние выплата бонусов медицинским работникам в период эпидемии коронавируса, говорится в сообщении ČSÚ. На рост средней заработной платы повлиял тот факт, что в некоторых секторах  заработки упали в связи с началом кризиса, вызванного коронавирусом, добавили в ČSÚ.

В первом квартале этого года средняя заработная плата выросла на 3,3% в годовом исчислении — до 35 329 крон (или на 1,1% с учетом инфляции). Во втором квартале прошлого года, когда началась первая волна эпидемии коронавируса, средняя заработная плата сократилась на 0,6%, с учетом роста потребительских цен — на 3,6%.

Источник: ceskenoviny.cz

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