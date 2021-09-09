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Какое будущее у Airbnb в Праге

Какое будущее у Airbnb в Праге

420on 169
Компания ACORD Invest провела опрос, чтобы узнать, что люди думают о работе платформы Airbnb в Праге в период после пандемии. Делимся результатами.
Какое будущее у Airbnb в Праге

Половина респондентов убеждены, что краткосрочная аренда в центре Праги в течение трех лет вернется к уровню 2019 года. Две трети респондентов заявили, что считают перспективным инвестирование в квартиры в центре, даже если краткосрочная аренда так и не достигнет прежнего уровня. 

 

Респонденты с высшим образованием (500 человек) считают, что уже в 2022 году объем краткосрочной аренды приблизится к «доковидному» уровню. Еще 16% считают, что это произойдет в течение трех лет, и 10% не ожидают такой высокой посещаемости в ближайшие годы.

 

В будущем городские власти будут пытаться регулировать онлайн-платформы, которые предоставляют услуги краткосрочной аренды жилья, чтобы центр Праги не заполонили иностранные туристы.

Инвестировать в квартиру в центре мегаполиса всегда будет выгодно

Снижение спроса на краткосрочное жилье в центре Праги, вероятно, всего лишь временное колебание, так как интерес к размещению в этой части города всегда будет стабильным. По данным опроса, так думают 65% респондентов, для которых возможность краткосрочной аренды — лишь одно из преимуществ недвижимости в центре. Более важным фактором привлекательности они считают рост цен на жилье в долгосрочной перспективе. 

Почти четверть респондентов (24%) считают вложения в недвижимость перспективными именно из-за возможности сдать квартиры в аренду иностранным гостям.

Ограничения на поездки за границу во время пандемии привели к тому, что сейчас в основном сильные чешские инвесторы заинтересованы в недвижимости в центре Праги, а доля иностранных инвесторов резко упала.

В Прагу едут за работой и новой жизнью

Высокий спрос на жилье в Праге поддерживается еще и тем, что тысячи людей ежегодно переезжают сюда на работу. Важным игроком на рынке недвижимости и аренды является поколение молодых людей с обеспеченными родителями. 

Будет ли сегмент краткосрочной аренды регулироваться хотя бы частично?

Респонденты также ответили на вопрос, как город или государство могут повлиять на рынок краткосрочной аренды. Более половины респондентов (58%) считают, что налогообложение этого вида недвижимости будет расти. Еще 24% опасаются, что чрезмерное регулирование может негативно повлиять на краткосрочную аренду в будущем. 18% респондентов считают, что чрезмерное регулирование нанесет ущерб туризму, поэтому строгие правила вряд ли вообще будут приняты.

Новый закон о предпринимательской деятельности должен помочь найти баланс между функционированием города и потребностями туризма

Проект поправки к Закону предпринимательской деятельности (živnostenský zákon) должен установить правила и обеспечить их соблюдение, чтобы достичь определенного баланса между повседневным функционированием города и потребностями иностранных гостей. Муниципалитеты должны получить право регулировать услуги краткосрочного проживания. Предложение, которое уже было внесено властями Праги, будет обсуждаться Палатой депутатов после выборов осенью этого года.

Что изменилось на рынке краткосрочной аренды во время пандемии

Незадолго до начала пандемии в начале 2020 года на платформе Airbnb в Праге было зарегистрировано 13 116 активных квартир. Однако карантинные меры сократили их количество на 43% до 5650 к концу июня 2021 года. Некоторые квартиры сдаются в долгосрочную аренду, но есть и те, которые остаются незанятыми.

 

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Темы
недвижимость аренда недвижимости Чехия 2021 Чехия квартиры бизнес законы законопроект
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