Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.36
USD
21.48
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
02d 22 °C
Сколько времени нужно для оформления ипотеки в Чехии

Сколько времени нужно для оформления ипотеки в Чехии

420on 317
В прошлом году банки зафиксировали один из самых больших скачков числа соискателей ипотеки и объема выданных средств. Однако обработка заявок — сложный процесс, который занимает недели или месяцы. Сколько точно времени нужно на оформление ипотеки? Разбираемся.
Сколько времени нужно для оформления ипотеки в Чехии

На оформление ипотеки уходят недели

 

Ипотеку можно оформить за две недели. Однако это самый короткий срок, и он применим только к рефинансированию ипотеки, поскольку все нужные данные уже есть и их подтверждение не требуется. Банк проверит всё необходимое в исходном заявлении и выйдет на связь только в случае необходимости повторного подтверждения или изменений со стороны заявителя. 

Покупка дома или квартиры занимает не менее месяца, но значительная часть этого времени нужна на оценку недвижимости. Этот шаг нельзя обойти. Если деньги нужны на строительство дома, срок может увеличиться до двух месяцев. Банку нужно предоставить проект строительства и бюджет. На основе этих двух ключевых документов проводится дальнейшая проверка.

С консультантом по ипотеке и без стресса

Каждый банк предлагает разные условия по кредитам и ипотеке. Имеет смысл отслеживать ставки, условия погашения, варианты страхования и защиты при невозможности оплаты, время фиксации. Поддержка консультанта, который разбирается в вопросе, может значительно упростить и ускорить весь процесс.

 

Лучше подавать все документы сразу

 

После обращения в конкретный банк заявитель должен собрать перечень документов, на основании которых будут оценены финансовые возможности и скорректированы параметры ипотеки. В каждом учреждении своя процедура, но есть документы, которые нужны везде — копия удостоверения личности, подтверждение о доходах и расходах, налоговые декларации (для OSVČ), договор бронирования, приблизительная стоимость приобретаемой недвижимости, а при постройке дома и выписка из кадастра недвижимости, земельные и строительные постановления, проектная документация и смета.

 

Если вы заранее подготовитесь и передадите в банк все документы, то сможете сэкономить время при оформлении ипотеки. Однако это не повлияет на процесс утверждения. Он длится две недели — банк проверяет предоставленные документы, кредитоспособность клиента и историю платежей. Задержка с выплатой за предыдущие годы со стороны заявителя не обязательно означает прямой отказ в ипотеке, но позволяет банку повысить ставку.

 

Как только банк одобрит ипотеку, всё не заканчивается. Необходимо проверить все ранее согласованные условия, получить подтверждение об оплате части стоимости покупки из собственных сбережений, оформить страхование имущества и винкуляцию в пользу банка.

 

 

Специалисты 420on с радостью проконсультируют вас по вопросам покупки жилья и получения ипотеки в Чехии, помогут оценить перспективы и принять правильное решение. Отправляйте свои вопросы на [email protected] 

 
Рассказать всем:
Темы
ипотеки Чехия 2021 квартиры недвижимость покупка недвижимости иммиграция
Читайте
по теме 
Что может затруднить получение кредита в Чехии
06.09.2021 11:53 Бизнес
Что может затруднить получение кредита в Чехии
3233
Банки в Чехии повышают ставки по ипотечным кредитам
03.09.2021 13:52 Экономика
Банки в Чехии повышают ставки по ипотечным кредитам
3397
Средняя ставка по ипотеке в Чехии в июле выросла до 2,23%
18.08.2021 08:13 Экономика
Средняя ставка по ипотеке в Чехии в июле выросла до 2,23%
1889
Национальный банк Чехии повысил ключевую ставку до 0,75%
06.08.2021 09:11 Экономика
Национальный банк Чехии повысил ключевую ставку до 0,75%
3415
Последние новости:
13
сентября
Чехия не отменит переход на зимнее и летнее время
13.09.2021 16:45 Общество
Чехия не отменит переход на зимнее и летнее время
335
Студентка из Чехии 104 дня шла пешком в Стамбул
13.09.2021 14:22 Общество
Студентка из Чехии 104 дня шла пешком в Стамбул
917
Собака в Соколове включила плиту в поисках еды, из-за чего на кухне начался пожар
13.09.2021 11:24 Общество
Собака в Соколове включила плиту в поисках еды, из-за чего на кухне начался пожар
634
Чешские туристы пытались привезти из путешествий морских коньков или скелеты ящериц
13.09.2021 10:28 Общество
Чешские туристы пытались привезти из путешествий морских коньков или скелеты ящериц
575
Смертность в Чехии по итогам первого полугодия выросла на 30%
13.09.2021 09:45 Общество
Смертность в Чехии по итогам первого полугодия выросла на 30%
664
В Пакистане спасают двух чешских альпинистов
13.09.2021 09:19 Общество
В Пакистане спасают двух чешских альпинистов
403
12
сентября
В аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти, участвовавший в аннексии Россией Крыма
12.09.2021 20:20 Политика
В аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти, участвовавший в аннексии Россией Крыма
1389
11
сентября
В Чехии пройдут Дни европейского наследия
11.09.2021 21:56 Культура
В Чехии пройдут Дни европейского наследия
1210
Правительство Чехии 13 сентября решит, будет ли страна переходить на зимнее время
11.09.2021 11:57 Общество
Правительство Чехии 13 сентября решит, будет ли страна переходить на зимнее время
1934
10
сентября
С января в Чехии будет действовать единый реестр собак
10.09.2021 18:27 Общество
С января в Чехии будет действовать единый реестр собак
1638


Мобильная версия