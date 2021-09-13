Сколько времени нужно для оформления ипотеки в Чехии

В прошлом году банки зафиксировали один из самых больших скачков числа соискателей ипотеки и объема выданных средств. Однако обработка заявок — сложный процесс, который занимает недели или месяцы. Сколько точно времени нужно на оформление ипотеки? Разбираемся.

На оформление ипотеки уходят недели

Ипотеку можно оформить за две недели. Однако это самый короткий срок, и он применим только к рефинансированию ипотеки, поскольку все нужные данные уже есть и их подтверждение не требуется. Банк проверит всё необходимое в исходном заявлении и выйдет на связь только в случае необходимости повторного подтверждения или изменений со стороны заявителя.

Покупка дома или квартиры занимает не менее месяца, но значительная часть этого времени нужна на оценку недвижимости. Этот шаг нельзя обойти. Если деньги нужны на строительство дома, срок может увеличиться до двух месяцев. Банку нужно предоставить проект строительства и бюджет. На основе этих двух ключевых документов проводится дальнейшая проверка.

С консультантом по ипотеке и без стресса

Каждый банк предлагает разные условия по кредитам и ипотеке. Имеет смысл отслеживать ставки, условия погашения, варианты страхования и защиты при невозможности оплаты, время фиксации. Поддержка консультанта, который разбирается в вопросе, может значительно упростить и ускорить весь процесс.

Лучше подавать все документы сразу

После обращения в конкретный банк заявитель должен собрать перечень документов, на основании которых будут оценены финансовые возможности и скорректированы параметры ипотеки. В каждом учреждении своя процедура, но есть документы, которые нужны везде — копия удостоверения личности, подтверждение о доходах и расходах, налоговые декларации (для OSVČ), договор бронирования, приблизительная стоимость приобретаемой недвижимости, а при постройке дома и выписка из кадастра недвижимости, земельные и строительные постановления, проектная документация и смета.

Если вы заранее подготовитесь и передадите в банк все документы, то сможете сэкономить время при оформлении ипотеки. Однако это не повлияет на процесс утверждения. Он длится две недели — банк проверяет предоставленные документы, кредитоспособность клиента и историю платежей. Задержка с выплатой за предыдущие годы со стороны заявителя не обязательно означает прямой отказ в ипотеке, но позволяет банку повысить ставку.

Как только банк одобрит ипотеку, всё не заканчивается. Необходимо проверить все ранее согласованные условия, получить подтверждение об оплате части стоимости покупки из собственных сбережений, оформить страхование имущества и винкуляцию в пользу банка.

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