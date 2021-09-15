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За небольшие посылки из стран, не входящих в ЕС, придется платить НДС

За небольшие посылки из стран, не входящих в ЕС, придется платить НДС

420on.cz 137
Небольшие посылки стоимостью до 22 евро (около 560 крон) из третьих стран больше не будут освобождаться от налога на добавленную стоимость, а значит станут дороже. Соответствующая поправка к закону о НДС была одобрена чешским парламентом 14 сентября. Теперь закон должен подписать президент.
За небольшие посылки из стран, не входящих в ЕС, придется платить НДС

Палата депутатов Чехии одобрила поправку в начале июня, но затем Сенат вернул ее для внесения изменений.

Поправка отменяет освобождение от НДС при ввозе небольших партий товаров стоимостью менее 22 еврон. Мера ЕС направлена ​​на получение до семи миллиардов евро (182 миллиарда крон) от взимания НДС и в то же время для сбалансирования деловой среды, поскольку отечественные компании и компании из ЕС должны платить НДС, если они подпадают под его действие.

Хотя европейская директива вступила в силу 1 июля, НДС для небольших посылок из третьих стран еще не применялся, поскольку соответствующая поправка к закону не была утверждена. 

Поправка вносит изменение, которое в основном касается интернет-магазинов, отправляющих товары в другие страны-члены ЕС. Если объем их продаж превышает 10 000 евро в год, то есть около 256 000 крон, им не нужно будет регистрироваться в налоговых органах отдельно в каждом государстве, достаточно будет регистрации в Чехии. Здесь компания будет платить НДС, а финансовая администрация переведет налог в другие государства-члены ЕС.

Ежегодно из китайских интернет-магазинов в ЕС поступает более 150 миллионов небольших партий товаров, не облагаемых НДС. По данным Чешской почты, количество таких небольших отправлений в Чехии растет. В 2019 году их было 28 миллионов, годом ранее — 25 миллионов.

Источник: zpravy.aktualne.cz

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Чешская почта почта ндс законы Парламент ЧР Евросоюз налоги таможня
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