За небольшие посылки из стран, не входящих в ЕС, придется платить НДС

Палата депутатов Чехии одобрила поправку в начале июня, но затем Сенат вернул ее для внесения изменений.
Поправка отменяет освобождение от НДС при ввозе небольших партий товаров стоимостью менее 22 еврон. Мера ЕС направлена на получение до семи миллиардов евро (182 миллиарда крон) от взимания НДС и в то же время для сбалансирования деловой среды, поскольку отечественные компании и компании из ЕС должны платить НДС, если они подпадают под его действие.
Хотя европейская директива вступила в силу 1 июля, НДС для небольших посылок из третьих стран еще не применялся, поскольку соответствующая поправка к закону не была утверждена.
Поправка вносит изменение, которое в основном касается интернет-магазинов, отправляющих товары в другие страны-члены ЕС. Если объем их продаж превышает 10 000 евро в год, то есть около 256 000 крон, им не нужно будет регистрироваться в налоговых органах отдельно в каждом государстве, достаточно будет регистрации в Чехии. Здесь компания будет платить НДС, а финансовая администрация переведет налог в другие государства-члены ЕС.
Ежегодно из китайских интернет-магазинов в ЕС поступает более 150 миллионов небольших партий товаров, не облагаемых НДС. По данным Чешской почты, количество таких небольших отправлений в Чехии растет. В 2019 году их было 28 миллионов, годом ранее — 25 миллионов.
Источник: zpravy.aktualne.cz
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