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Škoda Auto остановит производство на неделю из-за нехватки микросхем

Škoda Auto остановит производство на неделю из-за нехватки микросхем

420on.cz 180
Škoda Auto полностью прекратит производство на всех трех своих заводах в Чешской Республике на неделю — с 27 сентября до 3 октября. Причина — отсутствие микросхем, которые используются в бортовой электронике.
Škoda Auto остановит производство на неделю из-за нехватки микросхем

По сообщению профсоюзов, компания ранее запланировала массовый отпуск на понедельник, 27 сентября, поскольку 28 сентября в стране отмечают День чешской государственности. Таким образом, вместе с выходными сотрудники компании не работали бы четыре дня. Однако сейчас руководство компании приняло решение сделать выходными еще три дня на этой неделе. Сотрудники будут получать 85% средней заработной платы за отмененную смену.

На этой неделе из-за отсутствия микросхем было остановлено производство также на заводе Toyota Motor Manufacturing Czech Republic в Колине. Производство небольших автомобилей Toyota, Peugeot и Citroën должно возобновиться вечером в воскресенье, 19 сентября.

В прошлом году Škoda Auto продала более 1 миллиона автомобилей по всему миру. Компания управляет тремя производственными предприятиями в Чешской Республике, производит автомобили в Китае, России, Словакии и Индии, а также в Украине и Казахстане в сотрудничестве с местными партнерами.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Автомобили производство Чехия Skoda
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