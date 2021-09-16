В этом году снижение цен на аренду квартир в Праге замедлилось

В первом полугодии 2021 года средняя арендная плата в Праге составляла 279 крон за квадратный метр, что означает снижение на 2,8% по сравнению со второй половиной прошлого года. Снижение замедлилось по сравнению с 2020 годом, когда во втором полугодии цены упали на 4,3%.

Об этом сообщает пражский городской совет со ссылкой на анализ, который регулярно готовит Deloitte. Основу исследования составляет реклама на порталах недвижимости. Арендная плата сейчас находится на уровне начала 2018 года и можно ожидать дальнейшего роста цен, прогнозируют аналитики.

Согласно анализу, до начала пандемии коронавируса арендная плата в мегаполисе стабильно росла— во второй половине 2019 года она составила 308 крон за квадратный метр. Цены на аренду снижались в прошлом году, однако сейчас эта тенденция прекратилась.

В последние полтора года, согласно анализу, также наблюдается оживление рынка и рост количества предложений аренды как в центре города, где происходит фактическое исчезновение краткосрочной аренды через платформы Airbnb, так и на периферии. Согласно анализу, во второй половине года можно ожидать более сильного давления на рынок арендного жилья в связи с возвращением десятков тысяч студентов университетов к очной форме обучения.

Напротив, пандемия не остановила рост цен на квартиры. «Цены на жилье, продолжали расти в первой половине 2021 года, даже когда арендная плата упала. Сравнение также показывает, что цены на коммерческую недвижимость растут быстрее, чем уровень цен на арендное жилье. В период с 2014 по 2020 год арендная плата выросла на 38,5%, а стоимость квартир — на 104%», — сказал Петр Гана из Deloitte.

В последние годы Прага столкнулась с жилищным кризисом из-за высоких цен на жилье. Согласно последним данным Trigema, Skanska Reality и Central Group, цены на новые квартиры в мегаполисе выросли в среднем на 9,4% в годовом исчислении в конце июня — до 118 480 крон за квадратный метр. Мэрия Праги хочет решить проблему доступности жилья, например, за счет собственного строительства или поддержки кооперативного или федерального жилья.

Источник: ceskenoviny.cz

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