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В этом году снижение цен на аренду квартир в Праге замедлилось

В этом году снижение цен на аренду квартир в Праге замедлилось

420on.cz 257
В первом полугодии 2021 года средняя арендная плата в Праге составляла 279 крон за квадратный метр, что означает снижение на 2,8% по сравнению со второй половиной прошлого года. Снижение замедлилось по сравнению с 2020 годом, когда во втором полугодии цены упали на 4,3%.
В этом году снижение цен на аренду квартир в Праге замедлилось

Об этом сообщает пражский городской совет со ссылкой на анализ, который регулярно готовит Deloitte. Основу исследования составляет реклама на порталах недвижимости. Арендная плата сейчас находится на уровне начала 2018 года и можно ожидать дальнейшего роста цен, прогнозируют аналитики.

Согласно анализу, до начала пандемии коронавируса арендная плата в мегаполисе стабильно росла— во второй половине 2019 года она составила 308 крон за квадратный метр. Цены на аренду снижались в прошлом году, однако сейчас эта тенденция прекратилась.

В последние полтора года, согласно анализу, также наблюдается оживление рынка и рост количества предложений аренды как в центре города, где происходит фактическое исчезновение краткосрочной аренды через платформы Airbnb, так и на периферии. Согласно анализу, во второй половине года можно ожидать более сильного давления на рынок арендного жилья в связи с возвращением десятков тысяч студентов университетов к очной форме обучения.

Напротив, пандемия не остановила рост цен на квартиры. «Цены на жилье, продолжали расти в первой половине 2021 года, даже когда арендная плата упала. Сравнение также показывает, что цены на коммерческую недвижимость растут быстрее, чем уровень цен на арендное жилье. В период с 2014 по 2020 год арендная плата выросла на 38,5%, а стоимость квартир — на 104%», — сказал Петр Гана из Deloitte.

В последние годы Прага столкнулась с жилищным кризисом из-за высоких цен на жилье. Согласно последним данным Trigema, Skanska Reality и Central Group, цены на новые квартиры в мегаполисе выросли в среднем на 9,4% в годовом исчислении в конце июня — до 118 480 крон за квадратный метр. Мэрия Праги хочет решить проблему доступности жилья, например, за счет собственного строительства или поддержки кооперативного или федерального жилья.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Прага аренда недвижимости цены покупка недвижимости Чехия
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