При отсутствии денег большинство чехов ограничат покупку одежды и не будут ездить в отпуск

Около 60% чешских семей решили бы потенциальные экономические проблемы, ограничив покупку одежды, а также отказавшись от путешествий во время отпуска. И, напротив, чехи будут последними, кто сократит расходы на образование и кружки для детей — так ответили только 9% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 1000 жителей Чехии, опубликованного компанией по вопросам управления кредитной задолженностью KRUK.

По данным опроса, еще одно наиболее распространенное ограничение расходов касается отмены отпуска у 56% респондентов. За этим следует сокращение расходов на развлечения (53%) или питание (44%), а также на занятия спортом (27%). Около трети участников опроса в условиях финансового кризиса также сообщают о возможном использовании сбережений. Чехи очень неохотно отказываются от комфорта передвижения на машине — только 16% людей признались, что переходят на общественный транспорт в случае финансовых проблем.

«Способ решения экономических проблем очень тесно связан с полученным образованием и финансовой грамотностью. Доказательством этого является очень высокая решимость ограничить отпуск, развлечения и покупки для людей с университетским образованием, а также среди сотрудников компаний в сфере финансов, которые не будут решать свои финансовые проблемы с помощью кредитов», — отметили авторы опроса.

Согласно опросу, новые кредиты и ссуды будут брать в основном люди с очень низким уровнем образования, а также семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Источник: ceskenoviny.cz