В чешские рестораны на обеды стали ходить на 60% меньше людей

Обеды в ресторанах подорожали за последние два года. Если в 2019 году средняя стоимость бизнес-ланча составляла 131 крону, в прошлом году — 135 крон, то в этом году обед в ресторане обойдется в среднем в 138 крон.
Рестораны, даже специализированные, обычно включают в обеденное меню классические блюда, которые больше всего любят посетители. Это жареное или тушеное мясо, сыр или стейк. Также популярны различные пасты и традиционные домашние блюда.
Самый дорогие обеды в Пльзеньском крае — здесь бизнес-ланч обойдется в среднем в 143 кроны. В Либерецком крае цена бизнес-ланча составляет 141 крону, а в Праге — 140 крон. Дешевле всего можно пообедать в Оломоуцком крае (130 крон).
Многие люди и раньше брали с собой обед из ресторана и приносили его домой или в офис. Но если до пандемии коронавируса на доставку приходилось только 3 заказа из 100, то этим летом заказов с доставкой стало в четыре раза больше.
По понедельникам и пятницам меньше людей обедают в ресторане, потому что часто работают из дома. В среднем в популярных ресторанах продают ежедневно более 250 обедов.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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