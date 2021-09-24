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Средняя квартира в Чехии за год выросла в цене на 1 миллион крон

Средняя квартира в Чехии за год выросла в цене на 1 миллион крон

420on.cz 859
Издание Seznam Zprávy в сотрудничестве с компанией EMA изучили, как цены на недвижимость в отдельных регионах Чехии выросли за последние полтора года. С марта прошлого года чехи заплатят за среднюю квартиру на 1 миллион крон больше.
Фото: Pixabay
Средняя квартира в Чехии за год выросла в цене на 1 миллион крон

Доступность квартир в Чехии продолжает снижаться, квартиры продолжают дорожать. Цена квадратного метра жилья с марта прошлого года поднялась в среднем более чем на 15 тысяч крон — с 42 до нынешних почти 58 тысяч крон. Квартира площадью 65 м2 сейчас стоит в среднем 3 751 020 крон.

Однако цены варьируются от региона к региону. В исследовании отражено, как цены менялись за последние полтора года во всех регионах Чешской Республики. Самым дорогим местом традиционно считается Прага, самое дешевое жилье — в Усти-над-Лабем.

Чешская столица в долгосрочной перспективе остается самым дорогим и наименее доступным регионом. Цена квадратного метра в Праге достигает почти 112 тысяч крон. Для сравнения: во втором по стоимости регионе — Южноморавском крае (включая Брно) — один квадратный метр жилья можно купить в среднем за 70 тысяч крон (то есть на 42 тысячи дешевле). Тройку самых дорогих регионов замыкает Среднечешский край (64 000 крон за м2).

На противоположной стороне спектра находится регион Усти-над-Лабем, где квадратный метр жилья стоит менее 30 000 крон, что является самым низким показателем во всей Чешской Республике. Однако в марте 2020 года стоимость жилья в крае составляла 18 510 крон за квадратный метр. 

В Чехии за покупку квартиры площадью 65 м2, по данным Чешского статистического управления, новый владелец в настоящее время заплатит среднем 3 751 020 крон. В марте прошлого года эта сумма была на миллион меньше.

Самый дорогие квартиры площадью 65 квадратных метров — в Праге (7 243 116 крон), Южноморавском крае (4 535 765 крон) и Средней Чехии (4 167 426 крон).

Средняя цена на квартиры выросла с прошлого года во всех четырнадцати регионах, но самый низкий показатель роста цен был зафиксирован в Карловарском регионе. За квартиру площадью 65 м2 в этом регионе будущий владелец заплатит около 2 250 000 крон, тогда как в марте 2020 года та же квартира стоила на 250 тысяч крон меньше.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
ипотеки кредитование покупка недвижимости цены Прага Чехия
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