Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.42
USD
21.69
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
01n 16 °C
На главном вокзале в Праге открыли подземный переход на Жижков

На главном вокзале в Праге открыли подземный переход на Жижков

420on.cz 376
Жителям Жижкова и студентам пражского Экономического университета (VŠE) с 24 сентября будет проще добраться до главного железнодорожного вокзала Праги. В пятницу был открыт подземный переход, который соединил районы Жижков и Винограды. До сих пор пешеходы сокращали путь к оживленному вокзалу, переходя железнодорожные пути.
На главном вокзале в Праге открыли подземный переход на Жижков

Выход на Жижков из подземного перехода полностью безбарьерный, есть лестница, два эскалатора и лифт. При выходе из метро проложен пешеходный маршрут, ведущий к улице Сейфертова.

«Раньше это выглядело здесь действительно нецивилизованно, люди использовали самый близкий путь по железнодорожным путям, чтобы попасть на главный вокзал. Во-первых, это было запрещено, а во-вторых, это была очень опасная дорога», — пояснил заместитель мэра Праги 3 Павел Добеш.

Для жителей Праги 3 метро означает очень удобный доступ к главному вокзалу, а затем и к метро, добавил Добеш.

Строительные работы по расширению подземного перехода начались в мае прошлого года и включали, среди прочего, необходимое перемещение путей и модификацию системы водоснабжения и канализации. Здесь же архитекторами спроектирована зона отдыха, которая появится вместе с озеленением на выходе из подземного перехода.

Территория вокруг метро будет благоустроена до прихода зимы. Стоимость работ составляет почти 220 миллиона крон, добавил Добеш.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
вокзал Прага Чехия строительство
Читайте
по теме 
Женщина угрожала взорвать центральный вокзал в Праге
31.08.2021 15:22 Общество
Женщина угрожала взорвать центральный вокзал в Праге
2561
Пьяная пара занималась сексом в парке у главного вокзала в Праге
16.07.2021 10:20 Общество
Пьяная пара занималась сексом в парке у главного вокзала в Праге
8536
Минздрав Чехии: вакцинация в Праге без регистрации станет доступна через 2 недели
02.07.2021 12:59 Общество
Минздрав Чехии: вакцинация в Праге без регистрации станет доступна через 2 недели
3999
На главном железнодорожном вокзале в Праге тушили пожар, 500 человек были эвакуированы
26.07.2020 19:05 Общество
На главном железнодорожном вокзале в Праге тушили пожар, 500 человек были эвакуированы
3827
Последние новости:
24
сентября
Мужчина в Пльзенском крае чуть не задавил таксиста
24.09.2021 12:29 Общество
Мужчина в Пльзенском крае чуть не задавил таксиста
556
Крупные магазины в Чехии 28 сентября будут закрыты
24.09.2021 10:54 Общество
Крупные магазины в Чехии 28 сентября будут закрыты
2277
Средняя квартира в Чехии за год выросла в цене на 1 миллион крон
24.09.2021 10:18 Экономика
Средняя квартира в Чехии за год выросла в цене на 1 миллион крон
1488
ПМЖ Чехии: ответы на 30 вопросов в 2021 году
24.09.2021 09:22 Общество
ПМЖ Чехии: ответы на 30 вопросов в 2021 году
3011
23
сентября
Опрос: 80% чехов опасаются высокой инфляции
23.09.2021 19:53 Экономика
Опрос: 80% чехов опасаются высокой инфляции
779
ЕС готовится ввести единое зарядное устройство для телефонов и планшетов
23.09.2021 15:35 Экономика
ЕС готовится ввести единое зарядное устройство для телефонов и планшетов
1073
Верхний участок канатной дороги на Снежку остановлен из-за сильного ветра
23.09.2021 12:01 Общество
Верхний участок канатной дороги на Снежку остановлен из-за сильного ветра
620
В Праге открылась ярмарка «Книжный мир»
23.09.2021 09:17 Культура
В Праге открылась ярмарка «Книжный мир»
1139
В Чехии легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, один человек погиб
23.09.2021 08:23 Общество
В Чехии легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, один человек погиб
967
22
сентября
На продуктах питания в Чехии появился «светофор»
22.09.2021 20:21 Общество
На продуктах питания в Чехии появился «светофор»
5432


Мобильная версия