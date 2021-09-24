На главном вокзале в Праге открыли подземный переход на Жижков

Жителям Жижкова и студентам пражского Экономического университета (VŠE) с 24 сентября будет проще добраться до главного железнодорожного вокзала Праги. В пятницу был открыт подземный переход, который соединил районы Жижков и Винограды. До сих пор пешеходы сокращали путь к оживленному вокзалу, переходя железнодорожные пути.

Выход на Жижков из подземного перехода полностью безбарьерный, есть лестница, два эскалатора и лифт. При выходе из метро проложен пешеходный маршрут, ведущий к улице Сейфертова.

«Раньше это выглядело здесь действительно нецивилизованно, люди использовали самый близкий путь по железнодорожным путям, чтобы попасть на главный вокзал. Во-первых, это было запрещено, а во-вторых, это была очень опасная дорога», — пояснил заместитель мэра Праги 3 Павел Добеш.

Для жителей Праги 3 метро означает очень удобный доступ к главному вокзалу, а затем и к метро, добавил Добеш.

Строительные работы по расширению подземного перехода начались в мае прошлого года и включали, среди прочего, необходимое перемещение путей и модификацию системы водоснабжения и канализации. Здесь же архитекторами спроектирована зона отдыха, которая появится вместе с озеленением на выходе из подземного перехода.

Территория вокруг метро будет благоустроена до прихода зимы. Стоимость работ составляет почти 220 миллиона крон, добавил Добеш.

Источник: novinky.cz