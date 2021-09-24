На главном вокзале в Праге открыли подземный переход на Жижков

Выход на Жижков из подземного перехода полностью безбарьерный, есть лестница, два эскалатора и лифт. При выходе из метро проложен пешеходный маршрут, ведущий к улице Сейфертова.
«Раньше это выглядело здесь действительно нецивилизованно, люди использовали самый близкий путь по железнодорожным путям, чтобы попасть на главный вокзал. Во-первых, это было запрещено, а во-вторых, это была очень опасная дорога», — пояснил заместитель мэра Праги 3 Павел Добеш.
Для жителей Праги 3 метро означает очень удобный доступ к главному вокзалу, а затем и к метро, добавил Добеш.
Строительные работы по расширению подземного перехода начались в мае прошлого года и включали, среди прочего, необходимое перемещение путей и модификацию системы водоснабжения и канализации. Здесь же архитекторами спроектирована зона отдыха, которая появится вместе с озеленением на выходе из подземного перехода.
Территория вокруг метро будет благоустроена до прихода зимы. Стоимость работ составляет почти 220 миллиона крон, добавил Добеш.
Источник: novinky.cz