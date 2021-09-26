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Глава МВД Чехии хочет штрафовать владельцев пустых квартир

Глава МВД Чехии хочет штрафовать владельцев пустых квартир

420on.cz 624
Министр внутренних дел Чехии и глава Социал-демократической партии (ČSSD) Ян Гамачек считает необходимым ввести штрафы для спекулянтов с незанятыми квартирами. По его словам, размер штрафа может составлять от 3000 до 5000 крон в месяц. Об этом Гамачек заявил в ходе предвыборных дебатов на CNN Prima News.
Глава МВД Чехии хочет штрафовать владельцев пустых квартир

«Социал-демократы — единственная партия, которая предложила решение жилищной проблемы», — сказал Гамачек.

В своей предвыборной программе ČSSD утверждает, что введение штрафов для спекулянтов с незанятыми квартирами поможет решить жилищный вопрос. «Штраф может быть от трех до пяти тысяч крон за незанятую квартиру в месяц», — уточнил председатель ČSSD.

«Штраф будет таким, чтобы спекулянтам невыгодно было спекулировать. Как и в Мюнхене, Берлине и Копенгагене, мы хотим заставить спекулянтов сдавать квартиры», — добавил Гамачек. Он утверждает, что только в Праге около 70 000 незанятых квартир.

Источник: novinky.cz

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Темы
квартиры Прага Чехия выборы покупка недвижимости Министерство внутренних дел партии политика
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