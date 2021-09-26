→
→
→
Глава МВД Чехии хочет штрафовать владельцев пустых квартир
Глава МВД Чехии хочет штрафовать владельцев пустых квартир
Facebook
Вконтакте
Pinterest
Министр внутренних дел Чехии и глава Социал-демократической партии (ČSSD) Ян Гамачек считает необходимым ввести штрафы для спекулянтов с незанятыми квартирами. По его словам, размер штрафа может составлять от 3000 до 5000 крон в месяц. Об этом Гамачек заявил в ходе предвыборных дебатов на CNN Prima News.
«Социал-демократы — единственная партия, которая предложила решение жилищной проблемы», — сказал Гамачек.
В своей предвыборной программе ČSSD утверждает, что введение штрафов для спекулянтов с незанятыми квартирами поможет решить жилищный вопрос. «Штраф может быть от трех до пяти тысяч крон за незанятую квартиру в месяц», — уточнил председатель ČSSD.
«Штраф будет таким, чтобы спекулянтам невыгодно было спекулировать. Как и в Мюнхене, Берлине и Копенгагене, мы хотим заставить спекулянтов сдавать квартиры», — добавил Гамачек. Он утверждает, что только в Праге около 70 000 незанятых квартир.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
- YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
- Instagram – фото и видео новости каждый день