Сотрудники Чешской почты в знак протеста будут работать медленнее

​Профсоюзы чешской почты объявили забастовку с 29 сентября по 1 октября с требованием улучшить условия труда. К забастовке присоединятся 9 тысяч почтовых служащих — около 34% от общего количество работников. В знак протеста в указанные дни работники почты будут работать медленнее, чем обычно.

Забастовка состоится из-за того, что переговоры о создании экспертной рабочей группы с генеральным директором Романом Кнапом пока не увенчались успехом. Акция протеста организована более мелкими профсоюзами SOS-21 и NOS ČP, большинство из остальных восьми профсоюзных штабов не присоединятся к забастовке. Руководство Чешской почты заявило, что работа отделений не будет нарушена.

Кнап пообещал создать рабочую группу для решения проблемы перегруженности сотрудников и неудовлетворительных условий труда в почтовых отделениях после переговоров с профсоюзами в начале сентября. Однако, по мнению профсоюзов, созданная рабочая группа нефункциональна и не намерена конструктивно решать проблемы сотрудников. Кроме того, в середине сентября руководство компании опубликовало заявление, в котором говорилось, что Česká pošta полностью соблюдает Трудовой кодекс и правила безопасности и гигиены труда на рабочем месте, и что сотрудники никоим образом не перегружены. Затем профсоюзы создали свою рабочую группу без участия руководства.

Все результаты и конкретные заключения в области соблюдения требований охраны труда и техники безопасности должны быть отправлены почтальонами в профсоюзы, которые передают их в органы государственного управления, основной задачей которых является контроль за соблюдением обязательств, вытекающих из трудового законодательства.

В Česká pošta работает 27 000 человек, в республике работает 3 200 отделений предприятия. Компания находится в убытке с 2018 года. В последний раз почтовые профсоюзные активисты бастовали пять лет назад, требуя повышения заработной платы.

Источник: ceskenoviny.cz

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