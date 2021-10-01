В Чехии завершилась реконструкция автомагистрали D1, которая продолжалась 9 лет

Ограничения на автомагистрали сохранятся и в следующем году, когда начнется расширение шоссе до шести полос вокруг Брно.
«Это был самый крупный и, с точки зрения организации процесса строительства, самый сложный проект, когда-либо реализованный Дирекцией дорог и автомагистралей», — сказал Радек Матл, генеральный директор ŘSD.
Дорожники отремонтировали 160 км трассы в обоих направлениях, в том числе 95 мостов и 35 путепроводов, а также железнодорожные переезды, среднюю разделительную полосу трассы, канализацию и несколько площадок для отдыха. Автомагистраль была расширена на 0,75 метра с каждой стороны, что, по словам Матла, должно повысить безопасность в случае парковки автомобилей. Было добавлено телематическое оборудование и проложен оптический кабель по всей его длине. 35 путепроводов на автомагистрали были снесены и построены заново с учетом будущего расширения автомагистрали до шести полос. Вдоль трассы установлены новые ограждения, модернизирована система экстренного вызова.
Решение о реконструкции D1 было принято в 2011 году, строительство началось через два года и первоначально его планировалось завершить в 2018 году. Однако срок завершения дважды переносился. Согласно ŘSD, были проблемы, например, с некоторыми техническими вопросами, в переговорах с муниципалитетами или владельцами прилегающих земель.
Автомагистраль D1 — самая старая и длинная дорога в Чехии, на некоторых участках — самая загруженная и опасная, а в последнее время и самая медленная из-за частых ремонтов и многолетней модернизации.
Источник: ceskenoviny.cz
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