В Чехии завершилась реконструкция автомагистрали D1, которая продолжалась 9 лет

Сегодня завершилась девятилетняя реконструкция автодороги D1 — дирекция автомобильных дорог (ŘSD) Чехии ввела в эксплуатацию последний отремонтированный участок. Стоимость реконструкции составила 21,8 миллиарда крон, что примерно на два миллиарда меньше, чем предполагалось изначально. Однако завершение ремонта откладывалось на три года, сроки переносились дважды.

Ограничения на автомагистрали сохранятся и в следующем году, когда начнется расширение шоссе до шести полос вокруг Брно.

«Это был самый крупный и, с точки зрения организации процесса строительства, самый сложный проект, когда-либо реализованный Дирекцией дорог и автомагистралей», — сказал Радек Матл, генеральный директор ŘSD.

Дорожники отремонтировали 160 км трассы в обоих направлениях, в том числе 95 мостов и 35 путепроводов, а также железнодорожные переезды, среднюю разделительную полосу трассы, канализацию и несколько площадок для отдыха. Автомагистраль была расширена на 0,75 метра с каждой стороны, что, по словам Матла, должно повысить безопасность в случае парковки автомобилей. Было добавлено телематическое оборудование и проложен оптический кабель по всей его длине. 35 путепроводов на автомагистрали были снесены и построены заново с учетом будущего расширения автомагистрали до шести полос. Вдоль трассы установлены новые ограждения, модернизирована система экстренного вызова.

Решение о реконструкции D1 было принято в 2011 году, строительство началось через два года и первоначально его планировалось завершить в 2018 году. Однако срок завершения дважды переносился. Согласно ŘSD, были проблемы, например, с некоторыми техническими вопросами, в переговорах с муниципалитетами или владельцами прилегающих земель.

Автомагистраль D1 — самая старая и длинная дорога в Чехии, на некоторых участках — самая загруженная и опасная, а в последнее время и самая медленная из-за частых ремонтов и многолетней модернизации.

Источник: ceskenoviny.cz

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