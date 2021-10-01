Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.29
USD
21.81
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
01d 19 °C
В Чехии завершилась реконструкция автомагистрали D1, которая продолжалась 9 лет

В Чехии завершилась реконструкция автомагистрали D1, которая продолжалась 9 лет

420on.cz 254
Сегодня завершилась девятилетняя реконструкция автодороги D1 — дирекция автомобильных дорог (ŘSD) Чехии ввела в эксплуатацию последний отремонтированный участок. Стоимость реконструкции составила 21,8 миллиарда крон, что примерно на два миллиарда меньше, чем предполагалось изначально. Однако завершение ремонта откладывалось на три года, сроки переносились дважды.
В Чехии завершилась реконструкция автомагистрали D1, которая продолжалась 9 лет

Ограничения на автомагистрали сохранятся и в следующем году, когда начнется расширение шоссе до шести полос вокруг Брно.

«Это был самый крупный и, с точки зрения организации процесса строительства, самый сложный проект, когда-либо реализованный Дирекцией дорог и автомагистралей», — сказал Радек Матл, генеральный директор ŘSD.

Дорожники отремонтировали 160 км трассы в обоих направлениях, в том числе 95 мостов и 35 путепроводов, а также железнодорожные переезды, среднюю разделительную полосу трассы, канализацию и несколько площадок для отдыха. Автомагистраль была расширена на 0,75 метра с каждой стороны, что, по словам Матла, должно повысить безопасность в случае парковки автомобилей. Было добавлено телематическое оборудование и проложен оптический кабель по всей его длине. 35 путепроводов на автомагистрали были снесены и построены заново с учетом будущего расширения автомагистрали до шести полос. Вдоль трассы установлены новые ограждения, модернизирована система экстренного вызова. 

Решение о реконструкции D1 было принято в 2011 году, строительство началось через два года и первоначально его планировалось завершить в 2018 году. Однако срок завершения дважды переносился. Согласно ŘSD, были проблемы, например, с некоторыми техническими вопросами, в переговорах с муниципалитетами или владельцами прилегающих земель.

Автомагистраль D1 — самая старая и длинная дорога в Чехии, на некоторых участках — самая загруженная и опасная, а в последнее время и самая медленная из-за частых ремонтов и многолетней модернизации. 

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Автомобили дороги Чехия строительство
Читайте
по теме 
В Мосте под автобусом провалился асфальт
30.09.2021 10:41 Общество
В Мосте под автобусом провалился асфальт
835
В Чехии неизвестные угнали пожарную машину
26.09.2021 16:14 Общество
В Чехии неизвестные угнали пожарную машину
1378
В Чехии легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, один человек погиб
23.09.2021 08:23 Общество
В Чехии легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, один человек погиб
1431
При отсутствии денег большинство чехов ограничат покупку одежды и не будут ездить в отпуск
19.09.2021 09:36 Экономика
При отсутствии денег большинство чехов ограничат покупку одежды и не будут ездить в отпуск
1703
Последние новости:
01
октября
Чешских детей-футболистов обвинили в расизме
01.10.2021 16:35 Общество
Чешских детей-футболистов обвинили в расизме
197
Автомобиль с 28 мигрантами направлялся через Словакию к чешской границе. Полиции пришлось открыть стрельбу
01.10.2021 13:15 Общество
Автомобиль с 28 мигрантами направлялся через Словакию к чешской границе. Полиции пришлось открыть стрельбу
913
Мужчина с ножом ходил по домам в Праге и пытался проникнуть в квартиры
01.10.2021 11:05 Общество
Мужчина с ножом ходил по домам в Праге и пытался проникнуть в квартиры
837
В Брно женщина открыла посылку и нашла там змею
01.10.2021 07:47 Общество
В Брно женщина открыла посылку и нашла там змею
863
30
сентября
Во время полицейских учений в Чехии задержали нелегальных мигрантов
30.09.2021 20:17 Общество
Во время полицейских учений в Чехии задержали нелегальных мигрантов
1808
Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 1,5%: ипотеки подорожают
30.09.2021 15:56 Экономика
Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 1,5%: ипотеки подорожают
1158
Эпидемия в Чехии усугубила неравенство и ухудшила доступность жилья
30.09.2021 13:34 Экономика
Эпидемия в Чехии усугубила неравенство и ухудшила доступность жилья
1569
В начале октября в Чехию придет бабье лето
30.09.2021 11:03 Общество
В начале октября в Чехию придет бабье лето
1450
В Мосте под автобусом провалился асфальт
30.09.2021 10:41 Общество
В Мосте под автобусом провалился асфальт
835
В Праге открылась первая кофейня европейской сети Dobro & Dobro
30.09.2021 10:17 Пресс-релизы
В Праге открылась первая кофейня европейской сети Dobro & Dobro
1907


Мобильная версия