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Продажи новых автомобилей в Чехии за три квартала выросли на 9,1%

Продажи новых автомобилей в Чехии за три квартала выросли на 9,1%

420on.cz 122
Продажи новых легковых автомобилей в Чехии увеличились за 9 месяцев 2021 года на 9,1% — до 161 824. Однако по сравнению с 2019 годом это все еще снижение на 15%. В сентябре продажи были на 16% ниже, чем в прошлом году, сообщила сегодня чешская Ассоциация импортеров автомобилей.
Продажи новых автомобилей в Чехии за три квартала выросли на 9,1%

Продажи новых автомобилей сдерживаются отсутствием чипов и проблемами с логистикой. В результате наблюдается рост импорта подержанных автомобилей на 19,6% — до 136 877 автомобилей к концу сентября. Их средний возраст составляет 10,5 лет.

Самая продаваемая марка — это Škoda с 56 074 автомобилями, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За ней следуют Hyundai с ростом на 26% — до 15 002 проданных автомобилей и Volkswagen — 14 237 автомобилей (+37%). Далее следует Toyota, Kia и Mercedes-Benz. Самыми продаваемыми моделями были Škoda Fabia (12 204 автомобиля), Škoda Octavia (10 556) и Škoda Kamiq (8921).

Доля автомобилей с бензиновым двигателем превысила 68%, дизельные автомобили составили почти 25%.

Источник: ceskenoviny.cz

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Автомобили производство Чехия
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