Продажи новых автомобилей в Чехии за три квартала выросли на 9,1%

Продажи новых автомобилей сдерживаются отсутствием чипов и проблемами с логистикой. В результате наблюдается рост импорта подержанных автомобилей на 19,6% — до 136 877 автомобилей к концу сентября. Их средний возраст составляет 10,5 лет.
Самая продаваемая марка — это Škoda с 56 074 автомобилями, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За ней следуют Hyundai с ростом на 26% — до 15 002 проданных автомобилей и Volkswagen — 14 237 автомобилей (+37%). Далее следует Toyota, Kia и Mercedes-Benz. Самыми продаваемыми моделями были Škoda Fabia (12 204 автомобиля), Škoda Octavia (10 556) и Škoda Kamiq (8921).
Доля автомобилей с бензиновым двигателем превысила 68%, дизельные автомобили составили почти 25%.
Источник: ceskenoviny.cz
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