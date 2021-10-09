Škoda Auto приостановит производство с 18 октября

​Чешский производитель автомобилей Škoda Auto объявила, что с 18 октября до конца года значительно сократит или полностью прекратит производство на всех трех своих заводах. Причина — отсутствие микросхем, которые используются в бортовой электронике. Сокращение производства новых автомобилей приведет к подорожанию подержанных машин.

«Похоже, что увеличение поставок компонентов, содержащих чипы, произойдет во второй половине 2022 года», — сказал пресс-секретарь Škoda Auto Томаш Котера.

Автопроизводитель не собирается увольнять сотрудников — если у них нет для них работы, они оставят их дома за 85% их зарплаты. «Каждый работодатель делает все, чтобы избежать увольнений, потому что будет очень сложно нанять снова», — объясняет Петр Йонак, член совета директоров Конфедерации промышленности и транспорта.

По последним подсчетам, производители автомобилей в мире не смогут произвести около шести-семи миллионов автомобилей по сравнению с первоначальными планами. По оценкам экспертов, из-за этого сократятся продажи примерно на 2,3 трлн крон.

По оценкам Европейской комиссии, проблемы с чипами сохранятся как минимум до середины 2022 года.

У других производителей автомобилей тоже есть проблемы. Например, завод Toyota в Колине продолжает производство с ограничениями, но не исключает полной остановки.

Проблемы Škoda также затрагивают компанию Kasko из региона Угерске-Градиште. Из-за остановки автопроизводитель не будет забирать пластиковые детали, которые он производит в Угерске-Градиште, в результате Kasko также остановит производство на две недели. «Škoda Auto — наш крупнейший клиент. Это составляет 60% нашего оборота », — объясняет Петр Валда, исполнительный директор компании.

Ситуация на авторынке отражается и на продаже подержанных автомобилей. Автобазары сообщают о рекордном интересе со стороны клиентов: к концу сентября было продано почти столько же подержанных автомобилей, сколько за весь прошлый год. Однако цены выросли примерно на 15% — 20%.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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