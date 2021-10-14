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Skanska построит 10 многоквартирных домов в пражском районе Малешице

Skanska построит 10 многоквартирных домов в пражском районе Малешице

420on.cz 831
​Skanska Reality построит 10 многоквартирных домов с более чем 900 квартирами на территории бывшей промышленной зоны на улице Polygrafická в пражских Малешицах.
Skanska построит 10 многоквартирных домов в пражском районе Малешице

Компания уже получила решение о зонировании проекта, предполагаемая стоимость строительства составляет 4,5 миллиарда крон. Проект в Малешицах предусматривает использование 70 000 квадратных метров земли. Промышленная зона находится недалеко от конечной станции метро A Depo Hostivař, где заканчиваются несколько маршрутов пригородных автобусов. Здесь планируется построить трамвайное кольцо, автостоянку P + R и железнодорожную станцию.

Skanska Reality также готовит проект по строительству нового жилого квартала в Праге 12 под названием Modřanský cukrovar, которое начнется весной 2022 года. В новых домах будет 767 квартир — семь многоквартирных домов будут построены на площади более 70 гектаров. Здесь будут магазины, детский сад и парк.

Большинство зданий сахарного завода было снесено в 2005 году, сохранилась одна из дымовых труб и котельная. Skanska купила часть земли в 2011 году, а остальные в 2015 году.

По словам Петра Михалека, генерального директора Skanska Reality, квартиры будут подключены к источникам зеленой энергии, а переработанные материалы будут использоваться при строительстве новых домов. В каждом здании спроектированы зеленые крыши и резервуары для хранения воды, вода из которых будет использоваться для полива зелени во дворах. Существуют также планы двойного водоснабжения, которые позволят людям выбирать между питьевой и переработанной водой для различных целей.

Источник: stavebni-forum.cz

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недвижимость квартиры Прага Чехия строительство покупка недвижимости
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