Из-за отсутствия микросхем в Чехии произведут на 250 тысяч автомобилей меньше

​Чешские производители автомобилей из-за отсутствия микросхем не смогут выпустить около 250 тысяч новых автомобилей, что означает убыток примерно на сумму 200 миллиардов крон. За три квартала в Чешской республике было произведено 831 653 легковых автомобиля, что всего на 2,9% больше, чем в прошлом году во время начавшейся пандемии коронавируса.

«Глобальная нехватка микросхем принесет более негативные последствия, чем остановка производства в связи с пандемией в 2020 году. Мы ожидаем урегулирования ситуации на рынке только в июне. Это значит, что более 250 000 автомобилей не будут производиться в Чехии из-за отсутствия чипов. Убытки от снижения продаж у производителей составят около 120 миллиардов крон и еще 60 миллиардов — это убытки поставщиков», — сказал Зденек Петцл, исполнительный директор Ассоциации производителей автомобилей.

На трехсторонней встрече в понедельник автопроизводители хотят договориться с правительством о временной поддержке трудоустройства в рамках антивирусной программы, которая будет поддерживать наиболее пострадавшие компании.

Завод Hyundai в Ношовицах за три квартала произвел 207 300 автомобилей, что на 26,8% больше, чем в прошлом году. Только в сентябре производство упало на 5,7% в годовом исчислении. Škoda Auto произвела 514 309 автомобилей на отечественных заводах, что на 3,7% меньше. Производство Toyota в Колине упало на 0,5% — до 110 044 автомобилей.

Источник: ceskenoviny.cz

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