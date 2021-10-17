Стоимость аренды квартир 2КК в Праге в третьем квартале снизилась на 4%

​Стоимость долгосрочной аренды наиболее востребованной квартиры 2 + KK в Праге в третьем квартале снизилась на 4,2% и составила около 14 900 крон в месяц (без учета электроэнергии). По сравнению с концом июня средняя цена была на 6,4% выше.

В конце третьего квартала арендная плата за квартиры 1 + KK в чешской столице упала на 5% в годовом исчислении до 10 950 чешских крон в месяц, для квартир 3+ KK — на 2,3% до 21 500 чешских крон.

В Брно ежемесячная арендная плата для всех категорий жилья не изменилась. Для наиболее востребованных квартир 2 + KK арендная плата колеблется на уровне 14 000 крон, для квартир 1 + KK — 10 000 крон, 3 + KK — 18 000 крон.

Арендная плата за наиболее востребованную недвижимость в шести крупнейших городах Чешской Республики также упала в Остраве на 10% в годовом исчислении до 9 000 крон в месяц, в Пльзене на 3,5% — до 11 100 крон. В Оломоуце этот показатель оставался неизменным на уровне 12 000 крон, в Либереце он увеличился на 10,5% — до 10 500 крон.

Источник: ceskenoviny.cz