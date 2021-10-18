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В сентябре ставка по ипотечным кредитам выросла до 2,43%

В сентябре ставка по ипотечным кредитам выросла до 2,43%

420on.cz 1
​В сентябре чешские банки выдали новые ипотечные кредиты на общую сумму 29,4 миллиарда крон. Это на 2,1 миллиарда крон меньше, чем в августе. Средняя процентная ставка по ипотеке выросла до 2,43% (против 2,31% в августе), сообщает Чешская банковская ассоциация Hypomonitor.
В сентябре ставка по ипотечным кредитам выросла до 2,43%

Объем рефинансированных кредитов достиг 7,7 миллиарда крон (в августе было 9 миллиардов крон). Процентная ставка по этим кредитам составила 2,28% в сентябре по сравнению с 2,17% в августе.

«В сентябре рост процентных ставок по ипотеке продолжился такими же темпами, как и в предыдущие месяцы. Однако причина не столько в повышении ключевой ставки ЧНБ, банки реагируют в основном на рыночные процентные ставки с более длительными сроками погашения», — сказал аналитик Якуб Сейдлер.

Средняя сумма ипотеки в сентябре в Чехии составила 3,34 миллиона крон. Постепенное увеличение размера суммы ипотечного кредита связано с тем, что рост цен на недвижимость продолжается быстрыми темпами.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Прага Чехия банки кредитование ипотеки процентные ставки покупка недвижимости
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