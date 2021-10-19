Новый мост соединит пражские районы Смихов и Подоли

​Администрация Праги объявила тендер по выбору подрядчика для строительства нового моста между районами Смихов и Подоли. Мост длиной почти 400 метров будет предназначен для трамваев, велосипедистов и пешеходов. Ориентировочная стоимость проекта составляет 972 миллиона крон.

Новый — Дворецкий — мост соединит районы Прага 4 и Прага 5. Проект включает в себя новую трамвайную и автобусную остановку «Дворецкий мост». Строительные компании могут подавать заявки на участие в тендере до 19 ноября. По плану муниципалитета все необходимые разрешения на строительство должны быть получены в начале следующего года, а также станет известен победитель тендера. Предполагается, что строительные работы займут около 30 месяцев.

«Государственный контракт составлен таким образом, что он зависит не только от цены, но и от продолжительности гарантийного периода, срока строительства и профессиональной квалификации. Я уверен, что строительство Дворецкого моста будет в надежных руках», — сказал заместитель мэра Праги Адам Шайнгерр.

Благодаря новому мосту можно будет отменить часть автобусных линий, идущих через Баррандов мост.

Источник: prazsky.denik.cz

