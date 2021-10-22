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Утром без электричества в Чехии остаются 8 400 домохозяйств

Утром без электричества в Чехии остаются 8 400 домохозяйств

420on.cz 120
По данным на 7 утра 22 октября в Чешской Республике из-за вчерашнего урагана без электричества остаются около 8 400 точек потребления, сообщила пресс-секретарь энергетической компании ČEZ Соня Холингерова. Большинство аварийных мест находится в Среднечешском крае.
Утром без электричества в Чехии остаются 8 400 домохозяйств

Вечером в четверг ČEZ объявила о чрезвычайном положении в Среднечешском крае и семи других районах республики из-за аварий на линиях электропередачи. В четверг без электроэнергии было около 300 000 точек потребления, в том числе у компаний EG.D из группы E.ON.

«Менее 7000 точек потребления остаются без электричества в Среднечешском крае, 500 точек потребления в Краловеградецком крае и примерно 700 точек потребления в крае Высочина», — сказала Холинерова. 

«Там, где нам удалось устранить все неисправности на высоковольтной линии, мы сейчас интенсивно работаем над восстановлением электроснабжения с низковольтного уровня. У нас есть сотни аварийных бригад на местах», — добавила она.

Компания EG.D, которая распределяет электроэнергию на юге Чехии, Моравии и некоторых частях региона Высочина, уже в четверг подключила к электричеству подавляющее большинство потребителей, сообщил пресс-секретарь компании Роман Шперняк. Утром 22 октября без электричества оставались только физические лица. «Это более отдаленные районы, коттеджи и другие дома», — сказал он. В четверг утром из-за ветра без электроснабжения было около 10 000 клиентов EG.D.

Ураган бушевал в Чехии 21 октября, к вечеру пожарные зафиксировали более 3500 выездов в связи с падением деревьев, повреждением зданий и автомобилей. Было ограничено движение поездов и общественного транспорта во многих регионах республики.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия погода пожарники электричество Прага авария
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