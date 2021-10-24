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Срок ожидания нового автомобиля в Чехии увеличился вдвое

Срок ожидания нового автомобиля в Чехии увеличился вдвое

420on.cz 1
Отсутствие чипов и других комплектующих существенно влияет на сроки поставки новых автомобилей. Время ожидания легковых автомобилей увеличилось вдвое, поэтому клиенты могут ждать и год конкретной модели. Это подтвердили Чешскому радио несколько ритейлеров.
Срок ожидания нового автомобиля в Чехии увеличился вдвое

«У нас здесь, в салоне, выставлен автомобиль i30, у которого уже есть покупатель. А если вы приедете за такой машиной, сегодня будете ждать порядка 5-6 месяцев. Но когда вы, например, добавляете к автомобилю автоматическую коробку передач, этот период увеличивается на месяц», — говорит Хуберт Веттер, менеджер по продажам автосалона в пражских Стодулках.

Производство задерживается из-за нехватки деталей. «Проблемы с поставками де-факто затрагивают все сырье, включая пластмассы и цельнометаллические детали. Оказывает влияние и быстрый рост цен на энергоносители, так что в целом ситуация сложная», — говорит Зденек Петцл из Ассоциации автомобильной промышленности.

В понедельник Škoda auto прекратила производство новых автомобилей из-за отсутствия чипов и других компонентов. 

Для Toyota и Lexus причиной задержки поставок является, помимо прочего, значительно более высокий спрос. Toyota заключила 13 440 контрактов с клиентами с начала года до конца сентября этого года, что представляет собой рост на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а бренд Lexus увеличил количество заказов на 46% до 533 контрактов.

Из-за длительных сроков поставки новых автомобилей некоторые чехи также предпочитают покупать подержанные автомобили. 

Также растет интерес к лизингу. «За последние два года больше всего вырос сегмент частных клиентов и небольших компаний. В этой категории мы наблюдаем рост спроса более чем на 50% в годовом исчислении. Мы также наблюдаем рост спроса на поставки и, наконец, что не менее важно, мы наблюдаем растущий интерес к электрическим и электрифицированным автомобилям», — говорит Алеш Полак, генеральный директор лизинговой компании.

По оценке Ассоциации автомобильной промышленности, ситуация с производством новых автомобилей улучшится не ранее второй половины 2022 года.

Источник: irozhlas.cz

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Темы
Автомобили производство Чехия
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