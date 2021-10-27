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В Праге выставлено на продажу менее всего квартир за последние десять лет

В Праге выставлено на продажу менее всего квартир за последние десять лет

420on.cz 251
В третьем квартале 2021 года в Праге было предложено на продажу 2750 новых квартир, что в два раза меньше, чем в прошлом году. Их цена увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом и составила 126 409 крон за квадратный метр. Несмотря на сокращение предложения в этом году, строительные компании ожидают рекордных продаж.
В Праге выставлено на продажу менее всего квартир за последние десять лет

С 2015 года стоимость квартир в чешской столице увеличилась на 117%. 

«Разрыв между спросом и предложением максимальный и если не ускорить очень сложный процесс получения разрешения на строительство, ситуация может стать критической», — сказал Марсель Сурал, председатель правления Trigema. 

В третьем квартале было продано 1350 квартир, что на половину меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Наибольший интерес вызвали двухкомнатные квартиры, на которые пришлось 40% от общего объема продаж. Было продано 25% трехкомнатных квартир, 22% — однокомнатных, 10,5% — четырехкомнатных. Больше всего квартир девелоперы продали в Праге 4 и 9, где объем продаж составил 17%. 

По словам председателя правления Skanska Reality Петра Михалека, меньшее предложение квартир является результатом высокого интереса к новому жилью и одновременно длительного и сложного процесса получения разрешений на новое строительство. По словам директора Central Group Душана Куновски, на подорожание квартир повлияло удорожание строительных работ и материалов. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
покупка недвижимости Чехия Прага ипотеки статистика
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