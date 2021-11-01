В Праге сейчас свободны около 8% от общего объема офисных площадей

В конце сентября доля свободных офисных помещений в Праге составила 8% — до 298 400 квадратных метров.

Об этом свидетельствуют актуальные данные ассоциации консалтинговых компаний по недвижимости Prague Research Forum (PRF).

В третьем квартале в столице не было завершено ни одного крупного проекта по строительству офисных зданий. В результате общий объем офисных площадей сейчас составляет 3,73 миллиона квадратных метров.

С июля по конец сентября началось строительство трех новых зданий. Проект Nová Waltrovka в Праге 5 включает в себя здания Legatica площадью 8 300 кв. метров и здания Metalica площадью 18 000 кв. метров. Третий запущенный проект — Red Court площадью 7 100 квадратных метров в Праге 8.

Площадь договоров аренды, по которым были заключены или продлены договоры аренды, увеличилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 103 700 квадратных метров в третьем квартале.

Самая высокая арендная плата в центре города колеблется от 22 до 22,50 евро за квадратный метр в месяц. В остальных районах Праги цена оставалась на уровне 15,50 — 17 евро.

Источник: stavebni-forum.cz