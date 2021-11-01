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Компанию, которая продавала квартиры в V Tower на Панкраце, оштрафовали на 700 тысяч крон

Компанию, которая продавала квартиры в V Tower на Панкраце, оштрафовали на 700 тысяч крон

420on.cz 176
Управление финансового анализа (FAU), которое в основном занимается борьбой с отмыванием денег и коррупцией, оштрафовало компанию, которая продавала квартиры в небоскребе V Tower в Праге, на 700 000 крон.
Компанию, которая продавала квартиры в V Tower на Панкраце, оштрафовали на 700 тысяч крон

По данным ведомства, продавец недостаточно контролировал происхождение денег, использованных для покупки квартир, которые стоили десятки или даже более ста миллионов крон. В компании не стали комментировать штраф, сообщает издание Mladá fronta Dnes (MfD).

Квартиры в V Tower приобрели покупатели из Казахстана, Алжира, Узбекистана, Тайваня или Уругвая. Некоторые из них были зарегистрированы в оффшорных зонах. По словам директора FAU Либора Казды, управление столкнулось с тем, что риелторские компании не слишком тщательно проверяют своих клиентов. 

Мировой опыт показывает, что прибыльная недвижимость является обычным инструментом, с помощью которого преступники инвестируют незаконно полученные деньги. Но у компаний по недвижимости есть ограниченные возможности для такого расследования. 

30-этажное здание на Панкраце, построенное в форме буквы V, включает 130 квартир. Согласно информации на сайте проекта, более 90% из них проданы. Это самый высокий многоквартирный дом в Чехии, его высота достигает 104 метров.

Источник: stavebni-forum.cz

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Темы
строительство недвижимость покупка недвижимости Прага штраф Чехия
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