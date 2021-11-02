Самолеты Eurowings будут летать из Праги на Кипр, в Рим и Португалию

Eurowings добавит шесть новых направлений к уже действующим четырнадцати маршрутам из Праги. В декабре самолеты авиакомпании начнут летать в Рим.

Всего авиаперевозчик расширит свою сеть за счет восьми новых маршрутов из Праги, особенно с введением летнего расписания полетов.

«Прага является очень актуальным направлением для Eurowings, поэтому мы снова значительно расширим перечень рейсов, включив в летнее расписание восемь новых пунктов. Это позволит нам с марта перевозить еще больше туристов по всей Европе», — сказал глава Eurowings Йенс Бишоф.

С конца марта авиакомпания начнет полеты в Аликанте, Валенсию и Майорку. В декабре добавятся рейсы в Рим. В конце марта из Праги можно будет попасть в Фару — столицу региона Алгарве на юге Португалии. В расписание полетов также будет включена Ларнака (Кипр). Полеты в Грецию будут расширены маршрутами на Корфу и Крит. В марте Eurowings также начнет полеты в Стокгольм.

Источник: zdopravy.cz

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