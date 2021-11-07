Цены на недвижимости в Чехии в следующем году могут вырасти на 9%

Рост цен на жилье не остановится и в следующем году, считают застройщики в Чехии. Из 40 опрошенных девелоперских компаний 91% заявили, что жилье подорожает после Нового года. По оценке CEEC Research, в следующем году средняя цена недвижимости вырастет на 9%.

«Из-за значительного дефицита квартир на рынке и того факта, что система согласования в Чешской Республике по-прежнему остается одной из самых медленных в Европе, спрос будет и дальше намного превышать предложение. Я предполагаю, что это приведет к росту цен на 7-10% в ближайшие 2-3 года», — говорит Ишай Фурман, генеральный директор Horizon Holding.

По его словам, в связи с нехваткой квартир и ростом цен более заметна уже начавшаяся тенденция — люди будут покупать квартиры на расстоянии около 10 км от города, где цены могут быть ниже до 30%.

Еще одна причина, по которой девелоперы меняют цены — это резкое повышение цен на строительные материалы. Согласно анализу, почти девять из десяти обратившихся застройщиков ощущают такое удорожание стройматериалов (87%), а оставшиеся 13% замечают подорожание лишь частично.

Кроме того, три четверти девелоперских компаний уже указывают в ценах своих проектов более дорогие стройматериалы.

«Рост цен на стройматериалы отразится на ценах на недвижимость, он составит около 20%», — сказал Милан Кушта, генеральный директор K2 Invest.

Источник: seznamzpravy.cz

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