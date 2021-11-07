Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.21
USD
21.82
RUB
0.31
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
01d 7 °C
Цены на недвижимости в Чехии в следующем году могут вырасти на 9%

Цены на недвижимости в Чехии в следующем году могут вырасти на 9%

420on.cz 262
Рост цен на жилье не остановится и в следующем году, считают застройщики в Чехии. Из 40 опрошенных девелоперских компаний 91% заявили, что жилье подорожает после Нового года. По оценке CEEC Research, в следующем году средняя цена недвижимости вырастет на 9%.
Цены на недвижимости в Чехии в следующем году могут вырасти на 9%

«Из-за значительного дефицита квартир на рынке и того факта, что система согласования в Чешской Республике по-прежнему остается одной из самых медленных в Европе, спрос будет и дальше намного превышать предложение. Я предполагаю, что это приведет к росту цен на 7-10% в ближайшие 2-3 года», — говорит Ишай Фурман, генеральный директор Horizon Holding.

По его словам, в связи с нехваткой квартир и ростом цен более заметна уже начавшаяся тенденция — люди будут покупать квартиры на расстоянии около 10 км от города, где цены могут быть ниже до 30%.

Еще одна причина, по которой девелоперы меняют цены — это резкое повышение цен на строительные материалы. Согласно анализу, почти девять из десяти обратившихся застройщиков ощущают такое удорожание стройматериалов (87%), а оставшиеся 13% замечают подорожание лишь частично.

Кроме того, три четверти девелоперских компаний уже указывают в ценах своих проектов более дорогие стройматериалы.

«Рост цен на стройматериалы отразится на ценах на недвижимость, он составит около 20%», — сказал Милан Кушта, генеральный директор K2 Invest.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Чехия Прага покупка недвижимости недвижимость цены
Читайте
по теме 
В октябре инфляция в Чехии составит около 5,7%
07.11.2021 11:32 Экономика
В октябре инфляция в Чехии составит около 5,7%
59
Новое правительство Чехии будет будет сформировано в декабре
07.11.2021 10:34 Политика
Новое правительство Чехии будет будет сформировано в декабре
216
Половина чехов в период эпидемии выступает за home office
06.11.2021 20:59 Общество
Половина чехов в период эпидемии выступает за home office
633
С 5 ноября непривитым будет сложнее вернуться в Чехию из Швеции, Швейцарии, Кипра и Сан-Марино
06.11.2021 10:18 Коронавирус
С 5 ноября непривитым будет сложнее вернуться в Чехию из Швеции, Швейцарии, Кипра и Сан-Марино
1183
Последние новости:
07
ноября
В октябре инфляция в Чехии составит около 5,7%
07.11.2021 11:32 Экономика
В октябре инфляция в Чехии составит около 5,7%
59
Новое правительство Чехии будет будет сформировано в декабре
07.11.2021 10:34 Политика
Новое правительство Чехии будет будет сформировано в декабре
216
06
ноября
Половина чехов в период эпидемии выступает за home office
06.11.2021 20:59 Общество
Половина чехов в период эпидемии выступает за home office
633
С 5 ноября непривитым будет сложнее вернуться в Чехию из Швеции, Швейцарии, Кипра и Сан-Марино
06.11.2021 10:18 Коронавирус
С 5 ноября непривитым будет сложнее вернуться в Чехию из Швеции, Швейцарии, Кипра и Сан-Марино
1183
05
ноября
Пара занималась сексом в Праге у Карлова моста. Полиция опубликовала фотографии
05.11.2021 15:55 Общество
Пара занималась сексом в Праге у Карлова моста. Полиция опубликовала фотографии
17977
Консилиум: здоровье президента не позволяет ему полноценно работать
05.11.2021 15:17 Общество
Консилиум: здоровье президента не позволяет ему полноценно работать
1814
Правительство изменило правила проведения массовых акций и условия посещения горнолыжных курортов
05.11.2021 14:38 Общество
Правительство изменило правила проведения массовых акций и условия посещения горнолыжных курортов
1712
Женщина в Чешске Будеевице на автомобиле въехала в витрину магазина
05.11.2021 11:12 Общество
Женщина в Чешске Будеевице на автомобиле въехала в витрину магазина
1221
В Праге пройдет фестиваль виски и бурбона Whisky life!
05.11.2021 10:59 Общество
В Праге пройдет фестиваль виски и бурбона Whisky life!
2258
С января минимальная заработная плата в Чехии увеличится на 1000 крон
05.11.2021 09:14 Экономика
С января минимальная заработная плата в Чехии увеличится на 1000 крон
1669


Мобильная версия