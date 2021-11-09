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17 ноября Národní třída в Праге превратится в галерею

17 ноября Národní třída в Праге превратится в галерею

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Концерты, дискуссии и мастер-классы, а также карнавальное шествие пройдут в Праге во время празднования Дня борьбы за свободу и демократию, который в Чехии отмечают 17 ноября.
17 ноября Národní třída в Праге превратится в галерею

Организаторами мероприятия выступают общественные объединения Festival svobody и Korzo Národní.

«Я хотел бы призвать всех, кто решит лично отпраздновать День свободы и демократии, соблюдать все меры карантинные меры и быть внимательными друг к другу», — сказал мэр Праги Зденек Гржиб.

Безопасность запланированных мероприятий была определена организаторами как приоритет в этом году. Например, программа празднования на Národní třída подготовлена ​​так, чтобы посетители не собирались большими толпами. В этом году мероприятие задумано как галерея, расположенная на улице. 

Запланирован «Концерт будущего» на Вацлавской площади и вручение премии «Память нации» в Национальном театре. Награду получат Ливия Герцова, выжившая после Освенцима, и Иржи Лукшичек, бывший политзаключенный.

Сатирический карнавальный парад пройдет в центре мегаполиса в рамках Фестиваля свободы. В 14:00 его участники соберутся на Кампе, затем пройдут через Карлов мост и Národní třída. В параде примут участие, в том числе, артисты, студенты и представители общественных инициатив.

Празднование Дня свободы под названием Korzo Národní пройдет уже в восьмой раз на Národní třída. Людей ждут уличные выставки, световые инсталляции или проекции о современной Беларуси на фасаде универмага Máj. В зданиях расположенных на Národní třída, пройдут театральные представления и творческие мастер-классы. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
праздники Прага Чехия
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