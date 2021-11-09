В Чехии рекордно выросло количество индивидуальных предпринимателей

​В конце сентября зарегистрировано рекордное количество самозанятых людей, которые вели бизнес в Чешской Республике — 1 080 394. Это на 21 тысячу больше, чем в сентябре 2020 года. Самый высокий годовой прирост был зафиксирован в Среднечешском крае.

Количество индивидуальных предпринимателей в Чехии растет с 2013 года. Для большинства предпринимателей бизнес является основным источником дохода (635 956), для остальных — дополнительным (444 438). Год назад эти цифры составляли 617 628 и 441 951, соответственно.

Больше всего ИП зарегистрировано в Праге — 194 298, второе место занимает Среднечешский край (152 157), третье — Южная Чехия (65 334).

Источник: podnikatel.cz

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