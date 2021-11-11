Чехия выделит 34 миллиарда крон на поддержку производства электромобилей

К 2030 году Чехия финансово поддержит развитие электромобилей — на эти цели будет выделено 34 миллиарда крон. Большая часть средств будет направлена ​​на развитие зарядной инфраструктуры.

Об этом заявил министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек во время открытия выставки e-Salon.

Помимо субсидий, государство готовит также косвенную поддержку, которая включает квоты на покупку электромобилей в госсфере и более льготную амортизацию. «В конце года должна начаться программа субсидирования покупки электромобилей для предпринимателей. Она будет финансироваться из Национального плана восстановления», — сказал Гавличек.

По словам Йозефа Покорного, секретаря Ассоциации импортеров автомобилей, Чехия в настоящее время занимает 20-е место в Европе по продажам электромобилей. С января по октябрь в Чехии был продан 2021 электромобиль, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Гибридные автомобили показали лучшие результаты: продажи за указанный период выросли на 97% — до 18 641 автомобиля.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: