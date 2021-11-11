Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.21
USD
21.97
RUB
0.31
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
50d 6 °C
Чехия выделит 34 миллиарда крон на поддержку производства электромобилей

Чехия выделит 34 миллиарда крон на поддержку производства электромобилей

420on.cz 98
К 2030 году Чехия финансово поддержит развитие электромобилей — на эти цели будет выделено 34 миллиарда крон. Большая часть средств будет направлена ​​на развитие зарядной инфраструктуры.
Чехия выделит 34 миллиарда крон на поддержку производства электромобилей

Об этом заявил министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек во время открытия выставки e-Salon.

Помимо субсидий, государство готовит также косвенную поддержку, которая включает квоты на покупку электромобилей в госсфере и более льготную амортизацию. «В конце года должна начаться программа субсидирования покупки электромобилей для предпринимателей. Она будет финансироваться из Национального плана восстановления», — сказал Гавличек.

По словам Йозефа Покорного, секретаря Ассоциации импортеров автомобилей, Чехия в настоящее время занимает 20-е место в Европе по продажам электромобилей. С января по октябрь в Чехии был продан 2021 электромобиль, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Гибридные автомобили показали лучшие результаты: продажи за указанный период выросли на 97% — до 18 641 автомобиля.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Автомобили Чехия электромобили финансовая помощь
Читайте
по теме 
Полиции не понравилась видеозапись Бабиша во время движения по автотрассе D1
08.11.2021 08:41 Общество
Полиции не понравилась видеозапись Бабиша во время движения по автотрассе D1
5188
Женщина в Чешске Будеевице на автомобиле въехала в витрину магазина
05.11.2021 11:12 Общество
Женщина в Чешске Будеевице на автомобиле въехала в витрину магазина
1658
Как иностранцу заменить водительское удостоверение в Чехии
05.11.2021 10:20 Авто
Как иностранцу заменить водительское удостоверение в Чехии
50687
Полиция в Чехии задержала 6 иностранцев, подозреваемых в кражах в кемпингах
04.11.2021 15:48 Общество
Полиция в Чехии задержала 6 иностранцев, подозреваемых в кражах в кемпингах
2766
Последние новости:
11
ноября
Количество рабочих-иностранцев в Чехии за 10 лет выросло втрое: проверки участились
11.11.2021 12:11 Общество
Количество рабочих-иностранцев в Чехии за 10 лет выросло втрое: проверки участились
820
В Чехии пройдет фестиваль французского кино
11.11.2021 11:29 Культура
В Чехии пройдет фестиваль французского кино
204
Непривитых людей в Чехии, возможно, не будут пускать в рестораны
11.11.2021 10:20 Коронавирус
Непривитых людей в Чехии, возможно, не будут пускать в рестораны
900
Ежемесячный платеж по ипотеке вырастет на тысячи крон. Некоторые банки уже предлагают тариф 5% годовых
11.11.2021 09:48 Экономика
Ежемесячный платеж по ипотеке вырастет на тысячи крон. Некоторые банки уже предлагают тариф 5% годовых
660
Правительство Бабиша уходит в отставку
11.11.2021 09:07 Политика
Правительство Бабиша уходит в отставку
1258
10
ноября
Умер известный словацкий певец Мирослав Жбирка
10.11.2021 19:16 Культура
Умер известный словацкий певец Мирослав Жбирка
823
Интерес к апартаментам в горах в Чехии резко вырос
10.11.2021 12:54 Экономика
Интерес к апартаментам в горах в Чехии резко вырос
1475
Правительство Чехии ужесточит карантинные меры
10.11.2021 10:15 Коронавирус
Правительство Чехии ужесточит карантинные меры
5633
Чешское статистическое управление: инфляция в октябре составила 5,8%
10.11.2021 10:01 Экономика
Чешское статистическое управление: инфляция в октябре составила 5,8%
640
Полиция в Праге разыскивает двух украинцев за покушение на убийство
10.11.2021 09:06 Общество
Полиция в Праге разыскивает двух украинцев за покушение на убийство
3308


Мобильная версия