Trigema начала работы по сносу здания бывшего торгового центра в Праге 12

​Инвестиционная группа Trigema начала работы по сносу бывшего торгового центра Billa на улице Восаткова. На этом месте девелопер хочет построить новый торговый центр и многоквартирные дома высотой 9 и 15 этажей (проект Dvě věží). Администрация Праги 12 потребовала остановить работы.

На своей странице в Facebook администрация Праги 12 призвала компанию прекратить работы по сносу. Ранее руководство Праги 12 возражало против строительства нового торгового центра и многоквартирного дома. Trigema переработала и сократила проект. Однако, по словам советников администрации, это по-прежнему негабаритное здание, которое ухудшит транспортную ситуацию и качество жизни в этом районе.

Девелопер в свою очередь заявляет, что планируемые к постройке дома в микрорайоне Kamýk соответствуют плану зонирования и что аргументы советников не имеют под собой основания. В связи с этим инвестиционная группа Trigema подала иск против городского округа.

«Первоначальная зона сноса датируется 2018 годом. Мы проверили, соблюдены ли условия зоны сноса. Самая серьезная оговорка заключается в том, что часть здания до сих пор работает, в частности, местный ресторан. Поэтому мы отправили запрос в строительный департамент о прекращении сноса до тех пор, пока не будет освобождено все здание. Еще один неясный вопрос — соблюдение условий обращения со строительными отходами, содержащими асбест», — поясняет позицию заместитель главы администрации Ева Тылова.

Компания Trigema заявила о намерении построить на улице Восаткова два здания с первоначальной высотой 14 и 18 этажей. Позже из-за требований администрации количество этажей было изменено на 9 и 15. Однако администрация и местные жители считают, что этого недостаточно, поэтому было выдано отрицательное заключение на проект.

Источник: stavebni-forum.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: