В Чехии в рамках акции Milostivé léto можно погасить долги государству без процентов и штрафов

Например, у человека накопился долг из-за неуплаченного штрафа за проезд, который составляет несколько тысяч крон. В рамках акции он заплатит только сам штраф и еще 908 крон судебному исполнителю и тем самым избавится от долга. По словам председателя совета директоров остравской транспортной компании Даниэля Мориса, долгосрочные неуплаченные штрафы составляют «абсолютное большинство» от общего количества наложенных штрафов.
Должнику необходимо узнать у судебного исполнителя, какую сумму долга ему необходимо заплатить. Для этого необходимо скачать образец заявления с сайта https://www.jakprezitdluhy.cz/spravedlive-exekuce/milostive-leto
Судебному исполнителю необходимо сообщить, что клиент намерен погасить долг в рамках акции Milostivé léto, затем погасить сумму основного долга и перечислить 908 крон. Эти деньги лучше перечислить до конца января. Акция распространяется только на долги государству и организациям в рамках исполнительного производства. Она не распространяется на долги по уплате налогов, которыми занимается финансовое управление или управление по социальному обеспечению.
По подсчетам организаций, которые работают с должниками, акция может затронуть около 300 000 человек.
Уже в конце октября городской совет Праги начал обширную информационную кампанию с целью охватить как можно более широкую общественность в связи с мероприятием Milostivé léto. Кампания идет во всех основных СМИ как в печатной, так и в цифровой форме. Открыта бесплатная информационная линия или линия юридической помощи.
Например, Транспортное предприятие Праги регистрирует в общей сложности 173 000 штрафов за поездку без действующего проездного документа. Общая сумма задолженности составляет примерно 185 миллионов крон. Много долго со стороны клиентов фиксирует и Pražská plynárenská — 7 400 дебиторских задолженностей на сумму около 86 миллионов крон.
Акция «Милосердное лето» продлится до 28 января 2022 года. Более подробная информация также доступна на сайте: https://nedluzimstatu.cz/milostive-leto/
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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