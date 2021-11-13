В Чехии в рамках акции Milostivé léto можно погасить долги государству без процентов и штрафов

До 28 января в Чехии проходит акция Milostivé léto. В рамках акции должники могут выплатить только основную сумму долга государству, муниципалитету или частным организациям без процентов, штрафов или санкций за просрочку, которые накопились за несколько лет. Благодаря этому сумма долга существенно уменьшится.

Например, у человека накопился долг из-за неуплаченного штрафа за проезд, который составляет несколько тысяч крон. В рамках акции он заплатит только сам штраф и еще 908 крон судебному исполнителю и тем самым избавится от долга. По словам председателя совета директоров остравской транспортной компании Даниэля Мориса, долгосрочные неуплаченные штрафы составляют «абсолютное большинство» от общего количества наложенных штрафов.

Должнику необходимо узнать у судебного исполнителя, какую сумму долга ему необходимо заплатить. Для этого необходимо скачать образец заявления с сайта https://www.jakprezitdluhy.cz/spravedlive-exekuce/milostive-leto

Судебному исполнителю необходимо сообщить, что клиент намерен погасить долг в рамках акции Milostivé léto, затем погасить сумму основного долга и перечислить 908 крон. Эти деньги лучше перечислить до конца января. Акция распространяется только на долги государству и организациям в рамках исполнительного производства. Она не распространяется на долги по уплате налогов, которыми занимается финансовое управление или управление по социальному обеспечению.

По подсчетам организаций, которые работают с должниками, акция может затронуть около 300 000 человек.

Уже в конце октября городской совет Праги начал обширную информационную кампанию с целью охватить как можно более широкую общественность в связи с мероприятием Milostivé léto. Кампания идет во всех основных СМИ как в печатной, так и в цифровой форме. Открыта бесплатная информационная линия или линия юридической помощи.

Например, Транспортное предприятие Праги регистрирует в общей сложности 173 000 штрафов за поездку без действующего проездного документа. Общая сумма задолженности составляет примерно 185 миллионов крон. Много долго со стороны клиентов фиксирует и Pražská plynárenská — 7 400 дебиторских задолженностей на сумму около 86 миллионов крон.

Акция «Милосердное лето» продлится до 28 января 2022 года. Более подробная информация также доступна на сайте: https://nedluzimstatu.cz/milostive-leto/

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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