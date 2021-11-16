Опрос: в 43% чешских фитнес-центрах посещаемость снизилась на 50%

​По данным Чешской фитнес-палаты (CKF), посещаемость фитнес-центров в Чехии сейчас на 50% ниже, чем в 2019 году. Об этом заявили 43% опрошенных операторов фитнес-центров. Примерно столько же респондентов заявляют, что более 30% клиентов не посещают спортзалы из-за текущих противоэпидемических мер.

Только 14,5% опрошенных фитнес-центров (в основном, в крупных городах) заявили, что у них посещаемость составляет 80% и выше по сравнению с 2019 годом.

Примерно две трети клиентов предъявляют на входе в фитнес-центры сертификат о вакцинации, около 30% — справку о том, что человек переболел COVID-19. Остальные показывают отрицательный тест из лаборатории или проходят самотестирование на месте. Сейчас правительство рассматривает вопрос об отмене самотестов и тестов на антиген, что также скажется на посещаемости спортзалов.

Помимо более низкой посещаемости, более половины фитнес-центров жалуются, что их текущие расходы выросли примерно на 30%. Так, затраты на электроэнергию выросли примерно на 51%, на средства гигиены — 16%, заработная плата работников выросла на 11%

Опрос проводился среди 339 предприятий. Большинство респондентов были из Праги (около 19%).

Источник: ceskenoviny.cz

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