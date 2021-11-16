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Средняя стоимость проживания в пражских отелях летом составила 64 евро за номер

Средняя стоимость проживания в пражских отелях летом составила 64 евро за номер

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​Во время летних каникул заполняемость пражских отелей была на 50% выше, чем в июле и августе прошлого года. При этом цена за номер летом превысила 64 евро, что также является улучшением по сравнению с прошлым годом.
Средняя стоимость проживания в пражских отелях летом составила 64 евро за номер

Таким образом, многие отели работают с операционной прибылью, рост числа бронирований также является положительной тенденцией, но чтобы наверстать убытки от пандемии, потребуется время.

По данным компании STR, заполняемость отелей в Праге достигла 32% в июле и 44% в августе. Но эти цифры сильно отличаются от показателей 2019 года, когда заполняемость отелей в августе составляла 88%. 

Благодаря относительно хорошему летнему сезону в этом году Прага покинула последнее место в рейтинге из 35 основных гостиничных рынков европейских столиц, где оставалась до начала летних каникул. В чешской столице по состоянию на 23 октября объем бронирований составил 108% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, то в Берлине — 88%, а в Вене — 77%.

Средняя цена за номер в Праге в августе этого года составила 64 евро, что на 8,3% больше, чем в том же месяце прошлого года. В августе 2019 года средняя стоимость номера в гостинице составляла 87 евро.

Однако хорошие результаты пражских отелей за последние три месяца и возможное благоприятное развитие в будущем не гарантируют, что все отели справятся с финансовыми проблемами, вызванными кризисом. 

«К сожалению, с сентября следует ожидать дальнейшего снижения показателей. Причина в традиционно более низком спросе на туристические поездки, а также в довольно медленном возвращении корпоративных клиентов и конференц-туризма», — полагают аналитики.

«Согласно нашему недавнему опросу, более половины владельцев отелей в регионе ЦВЕ придется рефинансировать в течение двух лет. Хотя доступность финансирования снова увеличивается, можно ожидать, что банки останутся более осторожными в среднесрочной перспективе и предложат более низкий LTV, чем до кризиса», — говорит Борживой Вокржинек из компании Cushman & Wakefield 

По его словам, это может вызвать серьезные проблемы и потребовать от владельцев дополнительного капитала, который после полутора лет спада и убытков будет сложно найти. Некоторым владельцам, возможно, придется рассмотреть вопрос о продаже своей гостиницы.

Источник: stavebni-forum.cz

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Темы
гостиницы Чехия цены Прага коронавирус
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