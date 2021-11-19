Звезду Мишлен вновь получили пражские рестораны Field и La Degustation

​Пражские рестораны Field и La Degustation Bohême Bourgeoise вновь были удостоены звезды Мишлена за 2021 год. Эти два заведения в чешской столице остаются единственными, кто гордится такой наградой.

Красный гид «Мишлен» (фр. Le Guide Michelin, Le Guide Rouge), иногда также упоминаемый как «Красный путеводитель» — наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на данный момент. Гид выпускается с 1900 года.

Всемирно известный гид оценивает Field и La Degustation как «очень хорошие рестораны в своей категории».

Критерии присуждения рейтинга составляют коммерческую тайну компании «Мишлен» и не являются достоянием общественности, однако известен главный критерий — кухня. С точки зрения гида, атмосфера, обслуживание, интерьер и ценовая ниша — всё это вторично по отношению к подаваемым блюдам. В гиде не рассматриваются «модные» заведения и рестораны без авторской кухни (то есть без шеф-повара).

Ресторан Field уже в пятый раз получает престижную награду. «Для нас это подтверждение того, что мы сохранили качество и пережили трудный для всех ресторанов период. Я хотел бы поблагодарить моего партнера, совладельца и менеджера ресторана Миру Носка за поддержку, потому что прошлый год был, вероятно, самым сложным с момента открытия Field», — сказал шеф-повар Радек Кашпарек.

Команда La Degustation Bohême Bourgeoise прокомментировала получение звезды Мишлен: «В девятый раз мы открываем праздничное шампанское и тосты за еще один звездный, хотя и сложный год».

«Прага предлагает разнообразный выбор, рестораны постоянно расширяют и без того динамичную кулинарную сцену. Многие из этих ресторанов расположены за пределами центра города: современные заведения, которые отражают современный дух Праги и в то же время уважают кулинарные традиции страны», — сказал Гвендал Пулленнек, международный директор Красного гида «Мишлен».

Эксперты рекомендуют и другие чешские заведения, имеющие награду Bib Gourmand. Они оценивают услуги этих ресторанов как «хорошее качество по хорошей цене». Всего их в Чешской Республике уже пять — Na Kopci, Divinis, Eska, The Eatery и Dejvická 34.

Кроме того, инспекторы Мишлен назвали еще четыре интересные компании. Это современный паб Výčep с классическими чешскими блюдами, Asian Taro (ориентированный в основном на вьетнамскую кухню), Bock (современные чешские блюда), а также еще один ресторан азиатской кухни QQ Asian Kitchen.

Источник: cc.cz

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