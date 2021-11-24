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Цены на квартиры в Праге достигли «потолка»

Цены на квартиры в Праге достигли «потолка»

420on.cz 1768
В третьем квартале цены на квартиры и коттеджи продолжили значительно расти. Однако, по мнению экспертов, цены уже приближаются к пределам финансовых возможностей покупателей, особенно в Праге.
Цены на квартиры в Праге достигли «потолка»

Более дорогая ипотека заставляет многих людей снимать жилье. Средняя арендная плата уже перестала снижаться и даже несколько выросла в годовом исчислении.

«Средняя квартира в Праге продается почти по 113 тысяч крон за квадратный метр, однако рынок явно достиг своего потолка, и спрос стал перемещаться в другие регионы, не только Среднюю Чехию», — говорится в мониторинговых отчетах Bezrealitky.cz и Maxima Reality.

Средняя цена коттеджей в Праге в третьем квартале 2021 года выросла до 106,5 тысяч крон за квадратный метр, а спрос увеличился на 6% в годовом исчислении.

Брно установило новый рекорд цен на квартиры, где один квадратный метр стоит более 80 000 крон — столько же, сколько стоила квартира в Праге в начале 2019 года. При этом средняя цена домов в Южной Моравии упала до 43 тысяч крон за квадратный метр.

Впервые квартиры в городах Средней Чехии стоят более 70 000 крон за метр (+21,2%). Основная причина — высокий спрос со стороны семей, которые хотят уехать из Праги и обменять жилье на более дешевое в регионах. Это касается и коттеджей, которые расположены далеко от столицы, но по-прежнему имеют привлекательную цену — сейчас они продаются в Среднечешском крае по 60 000 за квадратный метр.

Значительное изменение в третьем квартале произошло и на рынке аренды. Спрос увеличился вдвое, а общее количество запросов приблизилось к 210 тысячам. В Праге арендная плата стабилизировалась на уровне 272 кроны за квадратный метр, что на 3% больше, чем в предыдущем квартале. В Брно стоимость аренды квартиры выросла на 4% — до 247 крон за квадратный метр. 

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия недвижимость аренда недвижимости цены Прага покупка недвижимости
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