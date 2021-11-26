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Девелопер планирует построить жилые дома рядом с будущей станцией метро Olbrachtova

Девелопер планирует построить жилые дома рядом с будущей станцией метро Olbrachtova

420on.cz 135
Чешская девелоперская компания Velska планирует построить на земельном участке рядом с будущей станцией метро линии D — Olbrachtova — несколько жилых домов с магазинами и офисами. Общая площадь застройки составит 47 500 квадратных метров.
Девелопер планирует построить жилые дома рядом с будущей станцией метро Olbrachtova

Доминантой проекта станет офисное здание высотой 78 метров, остальные дома должны быть ниже, а их зеленые крыши будут соединены мостами. Всего в жилых домах будет 480 квартир, предназначенных для сдачи в аренду. Над проектом уже работает студия Benthem Crouwel Architects.

В прошлом году на аукционе компания купила участок земли площадью почти один гектар за 497 миллионов крон. Застройщик планирует запросить необходимые изменения в плане зонирования, который он уже предварительно согласовал с муниципалитетом. Расходы оцениваются в миллиарды крон.

В прошлом компания Velska построила офисное здание Tetris возле станции метро Budějovická, административный центр Pankrác Prime возле Pražského povstání и жилой комплекс 4U Living в пражском районе Нусле.

Источник: stavebni-forum.cz

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Темы
строительство Чехия квартиры недвижимость метро Прага покупка недвижимости офисы магазины
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