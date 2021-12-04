​Каждый четвертый чех намерен потратить на рождественские подарки более 7500 крон, следует из опроса, проведенного Ipsos в ноябре среди 1 000 респондентов. Многие не планируют в этом году сокращать расходы на подарки близким.

45% респондентов намерены потратить на подарки более 5 000 крон, а 21% из них установили максимальный лимит в 7 500 крон. Еще 24% признали, что в этом году они готовы потратить на подарки больше денег. Наиболее частым ответом во всех возрастных категориях (33%) был финансовый диапазон от 2500 до 5000 чешских крон.

Самую большую сумму чаще всего выбирала средняя возрастная категория от 33 до 44 лет (30%). Большинство людей в возрасте от 45 до 53 лет тратят большие суммы на подарки, а молодые чехи (от 18 до 26 лет) — меньше всего. Авторы опроса полагают, что молодые люди склонны экономить меньше, в то же время старшее поколение покупает подарки большему количеству членов семьи — внукам, детям, родителям, бабушкам или дедушкам.

Согласно исследованию, пандемия также научила чехов в полной мере использовать свои платежные карты. Еще в 2019 году около 50% из них использовали свою банковскую карту для оплаты рождественских подарков. Сегодня, согласно новому опросу, 61% будут платить картой в обычных магазинах, а еще 13% будут использовать свои смартфоны или электронные часы. 23% чехов покупают подарки за наличные деньги.

Что касается покупок в интернет-магазинах, 71% чехов будут использовать банковскую карту во время покупок онлайн. Еще 25% по-прежнему предпочитают наложенный платеж и оплату наличными при получении. Это не обязательно означает, что четверть чехов действительно предпочитают платить наличными — некоторые продавцы могут предлагать ограниченные варианты доставки и оплаты товара, говорится в исследовании.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: