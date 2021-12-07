В октябре спад в чешской промышленности составил 4,9% по сравнению с 4% в сентябре. Основная причина — производство автомобилей и их запчастей. Стоимость новых заказов в промышленности упала на 2%, сообщает Чешское статистическое управление.

«Результаты отрасли в октябре во многом аналогичны результатам сентября. Производство выросло в большинстве отраслей. Однако проблемы с поставкой комплектующих для производства автомобилей начали сказываться на последующих отраслях, например, на производстве шин», — сказал представитель ČSÚ Радек Матейка.

Производство автомобилей упало на 30% по сравнению с октябрем прошлого года. Производство резиновых и пластмассовых изделий также ухудшилось, а результаты в деревообрабатывающей промышленности также снизились более чем на 25%.

Объем строительства в Чешской Республике в октябре вырос на 3,7% в годовом исчислении. Рост отрасли был обеспечен за счет строительства жилых и нежилых зданий на 7,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Строительство дорог и энергетических сетей в октябре упало на 3,3%.

Объем строительства в октябре вырос в годовом исчислении и в месячном исчислении благодаря строительству зданий, которое в прошлом году сильно замедлилось в обоих сегментах.

Дефицит внешней торговли Чешской Республики в октябре составил 18,2 миллиарда крон. Негативное влияние на баланс оказал рост дефицита торгового баланса по нефти и природному газу.

Источник: eskenoviny.cz

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