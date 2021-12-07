Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.44
USD
22.56
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
04d 1 °C
В Праге сгорел автосервис, ущерб превысил 6 миллионов крон

В Праге сгорел автосервис, ущерб превысил 6 миллионов крон

420on.cz 117
В ночь на 7 декабря пожарные ликвидировали крупный пожар в здании автосервиса на улице Горномехолупска в Праге 15. Огонь охватил все одноэтажное здание и нарушил его статику.
В Праге сгорел автосервис, ущерб превысил 6 миллионов крон

По предварительным оценкам, ущерб составляет около шести миллионов крон. Следователи выясняют причину возгорания. Об этом ČTK сообщил пресс-секретарь пражской пожарной службы Мартин Кавка.

Автосервис загорелся незадолго до полуночи на улице Горномехолупска. Пламя полностью уничтожило здание площадью около 225 кв. метров. «В здании автосервиса находились баллоны под давлением, некоторые из которых взорвались. Пламя уничтожило внутреннюю часть автосервиса, включая припаркованные автомобили и всю крышу», — сказал Кавка. Крыша частично обрушилась.

Пожарным удалось взять под контроль возгорание за несколько десятков минут. На месте работали несколько отрядов профессиональных и добровольных пожарных. Пожару была присвоена четвертая степень сложности. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

Источник: ceskenoviny.cz

 

 

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день

 

Рассказать всем:
Темы
пожар Прага Автомобили Чехия
Читайте
по теме 
Мужчина в центре Праги поджег Mercedes (ВИДЕО)
30.11.2021 12:22 Общество
Мужчина в центре Праги поджег Mercedes (ВИДЕО)
2700
В Праге тушат пожар на мусоросжигательном заводе
20.10.2021 16:15 Общество
В Праге тушат пожар на мусоросжигательном заводе
1828
В Чехии поджигатель, по вине которого погибли 11 человек, проведет остаток жизни в тюрьме
17.09.2021 10:30 Общество
В Чехии поджигатель, по вине которого погибли 11 человек, проведет остаток жизни в тюрьме
2858
Двое пожарных погибли при взрыве в жилом доме в Чехии
15.09.2021 16:58 Общество
Двое пожарных погибли при взрыве в жилом доме в Чехии
2345
Последние новости:
07
декабря
Спад в чешской промышленности составил 4,9%
07.12.2021 10:16 Экономика
Спад в чешской промышленности составил 4,9%
222
Почти 15% новых построенных коттеджей в Чехии — деревянные
07.12.2021 08:47 Экономика
Почти 15% новых построенных коттеджей в Чехии — деревянные
425
06
декабря
Чехи меньше пили алкоголь во время эпидемии, но больше ели
06.12.2021 19:55 Общество
Чехи меньше пили алкоголь во время эпидемии, но больше ели
541
Правительство Бабиша: обязательная вакцинация будет
06.12.2021 17:54 Коронавирус
Правительство Бабиша: обязательная вакцинация будет
2711
Мартин Конопасек, один из участников документального фильма V síti, проведет два года в тюрьме
06.12.2021 13:47 Общество
Мартин Конопасек, один из участников документального фильма V síti, проведет два года в тюрьме
1564
Средняя зарплата в Чехии в третьем квартале составила 37 499 крон
06.12.2021 10:46 Экономика
Средняя зарплата в Чехии в третьем квартале составила 37 499 крон
2674
Репродуктивное число в Чехии вновь снизилось до 0,89
06.12.2021 09:45 Коронавирус
Репродуктивное число в Чехии вновь снизилось до 0,89
1081
В Чехии во время стрельбы погиб мужчина, преступник покончил жизнь самоубийством
06.12.2021 08:58 Общество
В Чехии во время стрельбы погиб мужчина, преступник покончил жизнь самоубийством
1973
05
декабря
Минздрав Чехии до Рождества планирует дальнейшее ужесточение карантинных мер
05.12.2021 16:13 Коронавирус
Минздрав Чехии до Рождества планирует дальнейшее ужесточение карантинных мер
4724
В этом году осень в Чехии была одной из самых теплых за последние 247 лет
05.12.2021 12:24 Общество
В этом году осень в Чехии была одной из самых теплых за последние 247 лет
1535


Мобильная версия