В Праге сгорел автосервис, ущерб превысил 6 миллионов крон

В ночь на 7 декабря пожарные ликвидировали крупный пожар в здании автосервиса на улице Горномехолупска в Праге 15. Огонь охватил все одноэтажное здание и нарушил его статику.

По предварительным оценкам, ущерб составляет около шести миллионов крон. Следователи выясняют причину возгорания. Об этом ČTK сообщил пресс-секретарь пражской пожарной службы Мартин Кавка.

Автосервис загорелся незадолго до полуночи на улице Горномехолупска. Пламя полностью уничтожило здание площадью около 225 кв. метров. «В здании автосервиса находились баллоны под давлением, некоторые из которых взорвались. Пламя уничтожило внутреннюю часть автосервиса, включая припаркованные автомобили и всю крышу», — сказал Кавка. Крыша частично обрушилась.

Пожарным удалось взять под контроль возгорание за несколько десятков минут. На месте работали несколько отрядов профессиональных и добровольных пожарных. Пожару была присвоена четвертая степень сложности. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

Источник: ceskenoviny.cz

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