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Начато строительство крупной автостоянки P + R у метро Nové Butovice

Начато строительство крупной автостоянки P + R у метро Nové Butovice

420on.cz 324
​Компании Metrostav и Trigema завершат строительство нового паркинга P + R на станции метро Nové Butovice во втором квартале 2023 года.
Начато строительство крупной автостоянки P + R у метро Nové Butovice

Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель мэра Праги Адам Шайнгерр. В новом здании будет создано около 400 парковочных мест, примерно половина из которых будет зарезервирована для местных жителей. Строительство обойдется примерно в 293 миллиона крон.

Сегодня администрация Праги также открыла небольшую автостоянку на станции метро Depo Hostivař, а на прошлой неделе — перехватывающую парковку P + R у метро Černý most в Праге 9, которая рассчитана на 886 мест. Строительства паркинга на Черном мосту обошлось в 500 миллионов крон, примерно половина денег была получена из европейских фондов. 

Прага долгое время боролась с нехваткой автостоянок P + R. Цель перехватывающих парковок — предложить водителям, которые едут на работу, оставить машину на окраине мегаполиса и продолжить движение на общественном транспорте. Новый паркинг будет построен на существующей автостоянке на улице Петржилкова, где имеется около 170 парковочных мест. «Конечно, мы сохраним места в доме для парковки для жителей, парковка даже будет расширена примерно на 15-16 мест», — сказал Шайнгерр. По его словам, сейчас строительные компании приступят к подготовке строительной площадки, основные работы начнутся в марте.

Шайнгерр добавил, что в следующем году муниципалитет хотел бы начать строительство еще одного паркинга возле станции метро «Опатов», уже подготовлена документация для получения разрешения на строительство. «Мы также дорабатываем документацию для получения разрешения на строительство парковки P + R в депо Зличин», — добавил он. 

С августа администрация Праги повысила стоимость парковки на большинстве перехватывающих автостоянок. В четырех паркингах стоимость одного дня составляет 100 крон, а в девяти других — 50 крон за день. Еще семь городских паркингов, которые не охраняются, не взимают плату с водителей за первые 12 часов парковки автомобилей.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
парковка Прага Автомобили Чехия строительство
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