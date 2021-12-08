Продажи гибридных автомобилей в Чехии выросли на 91% — до 20 856 штук

​Продажи новых гибридных автомобилей за 11 месяцев этого года в Чешской Республике выросли на 91% — до 20 856 штук. В том числе количество проданных гибридных автомобилей выросло на 112% — до 3 427 шт.

Количество зарегистрированных новых электромобилей увеличилось на 10% — до 2 313 машин. Первые восемь водородных автомобилей также были проданы в Чехии в этом году. Это следует из текущих данных Ассоциации импортеров автомобилей.

Общий объем продаж новых легковых автомобилей с января по конец ноября увеличился на 4,4% — до 190 668 машин. Таким образом, на гибридные и электрические автомобили приходилось более 12% рынка.

Toyota продала больше всего гибридных автомобилей — 5 292, за ней следуют Ford с 2 687 гибридами и Suzuki с 2131. На внутреннем рынке Škoda продала в общей сложности 1 873 гибридных автомобиля Octavia и Superb.

По словам главы чешской Toyota Мартина Пелешки, продажа гибридных автомобилей — это первый шаг к электрифицированному будущему. «У Toyota есть full гибриды, на plug-in гибриды уже приходится более 70% продаж легковых автомобилей, а на Lexus — более 90%», — добавил он.

В категории электромобилей самым продаваемым брендом стала Škoda с 739 автомобилями, второе место занял Volkswagen (261), третьим — Hyundai (257). Tesla находится на четвертом месте.

«Примерно каждый четвертый зарегистрированный пассажирский электромобиль с аккумуляторной батареей в этом году был Škoda Enyaq — всего 645 штук, или 28% всех электромобилей в этом году, за ним следуют Hyundai Kona (193), Tesla Model 3 (184) и Volkswagen ID.4 (139 штук)», — сказал Йиндржих Фрич, директор Центра транспортных исследований (CDV).

Источник: ceskenoviny.cz

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