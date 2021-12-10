Глава совета директоров Škoda Auto Томас Шефер покинет свой пост

Председатель совета директоров автомобилестроительной компании Škoda Auto Томас Шефер покинет свой пост 1 июля 2022 года и будет руководить Volkswagen.

Об этом материнская компания Volkswagen, в которую входит Škoda Auto, сообщила после заседания наблюдательного совета. Томас Шефер возглавил Škoda Auto в прошлом году. В группе пока не говорят, кто заменит Шефера на посту председателя совета директоров Škoda Auto.

«Я займу пост председателя правления Volkswagen в Вольфсбурге 1 июля 2022 года. Но я хотел бы заверить вас в одном: до тех пор я буду продолжать полноценно работать в нашей компании, — написал Шефер в письме сотрудникам.

Škoda планирует представить ряд новых версий текущих моделей, например, еще одну версию модели Enyaq iV, модернизированный Karoq или Fabia в версии Monte Carlo.

Лидер профсоюзов Ярослав Повшик примет участие в выборе нового председателя правления автопроизводителя вместе с главой концерна Volkswagen Гербертом Диссом.

Нынешний руководитель VW Ральф Брандштеттер возьмет на себя управление Volkswagen в Китае с августа. Наблюдательный совет объяснил изменения необходимостью оптимизации деятельности компании, чтобы она была готова к вызовам ближайших лет, а именно к электрификации автомобилей и цифровизации.

В прошлом году Škoda Auto продала более миллиона автомобилей по всему миру. Она управляет тремя производственными предприятиями в Чешской Республике. В течение этого года компании пришлось несколько раз значительно сокращать или останавливать производство из-за нехватки чипов. Компания рассчитывает к концу этого года произвести примерно на 250 000 автомобилей меньше из-за отсутствия запчастей. В период с января по сентябрь автопроизводитель Škoda Auto почти вдвое увеличил свою операционную прибыль до 900 миллионов евро (примерно 23 миллиарда крон). Год назад прибыль компании составляла 469 миллионов евро.

Источник: ceskenoviny.cz

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