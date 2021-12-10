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Глава совета директоров Škoda Auto Томас Шефер покинет свой пост

Глава совета директоров Škoda Auto Томас Шефер покинет свой пост

420on.cz 396
Председатель совета директоров автомобилестроительной компании Škoda Auto Томас Шефер покинет свой пост 1 июля 2022 года и будет руководить Volkswagen.
Глава совета директоров Škoda Auto Томас Шефер покинет свой пост

Об этом материнская компания Volkswagen, в которую входит Škoda Auto, сообщила после заседания наблюдательного совета. Томас Шефер возглавил Škoda Auto в прошлом году. В группе пока не говорят, кто заменит Шефера на посту председателя совета директоров Škoda Auto. 

«Я займу пост председателя правления Volkswagen в Вольфсбурге 1 июля 2022 года. Но я хотел бы заверить вас в одном: до тех пор я буду продолжать полноценно работать в нашей компании, — написал Шефер в письме сотрудникам.

Škoda планирует представить ряд новых версий текущих моделей, например, еще одну версию модели Enyaq iV, модернизированный Karoq или Fabia в версии Monte Carlo.

Лидер профсоюзов Ярослав Повшик примет участие в выборе нового председателя правления автопроизводителя вместе с главой концерна Volkswagen Гербертом Диссом.

Нынешний руководитель VW Ральф Брандштеттер возьмет на себя управление Volkswagen в Китае с августа. Наблюдательный совет объяснил изменения необходимостью оптимизации деятельности компании, чтобы она была готова к вызовам ближайших лет, а именно к электрификации автомобилей и цифровизации. 

В прошлом году Škoda Auto продала более миллиона автомобилей по всему миру. Она управляет тремя производственными предприятиями в Чешской Республике. В течение этого года компании пришлось несколько раз значительно сокращать или останавливать производство из-за нехватки чипов. Компания рассчитывает к концу этого года произвести примерно на 250 000 автомобилей меньше из-за отсутствия запчастей. В период с января по сентябрь автопроизводитель Škoda Auto почти вдвое увеличил свою операционную прибыль до 900 миллионов евро (примерно 23 миллиарда крон). Год назад прибыль компании составляла 469 миллионов евро.

Источник: ceskenoviny.cz

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Skoda Автомобили Чехия производство
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