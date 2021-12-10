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У города Стара Болеслав может прогуливаться медведь, предупредили охотники

У города Стара Болеслав может прогуливаться медведь, предупредили охотники

420on.cz 429
Чешско-Моравский охотничий союз предупредил жителей, проживающих в окрестностях города Стара Болеслав, о том, что бурый медведь якобы может перемещаться в местных лесах.
У города Стара Болеслав может прогуливаться медведь, предупредили охотники

Информация пока не проверена, охотники опубликовали ее, чтобы коллеги могли подтвердить или опровергнуть их подозрения.

«Мы получили достоверную информацию, но еще не подтвержденную из другого источника, что медведь передвигается в районе села Главенец к северу от Брандиса-над-Лабем и Стара Болеслав», — заявили охотники на своей странице в Facebook.

По их словам, это может быть кочующий медведь. Пресс-секретарь полиции Барбора Шнеевейс сообщила, что у полиции нет информации ни о каком медведе, и никто не обращался за помощью. Агентство по охране природы и ландшафта, которое заботится об охраняемых животных, пока также не располагает информацией о медведе.

«У нас есть информация о возможном наблюдении за крупным животным, которую мы в настоящее время пытаемся подтвердить или опровергнуть в связи с тем, что охотники часто перемещаются в поле», — сказал Властимил Вайч из Чешской-Моравского союза охотников.

По его словам, информация в Facebook предназначена для того, чтобы охотники сообщали, когда увидят животное. 

Источник: novinky.cz

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животные Чехия полиция
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