У города Стара Болеслав может прогуливаться медведь, предупредили охотники

Информация пока не проверена, охотники опубликовали ее, чтобы коллеги могли подтвердить или опровергнуть их подозрения.
«Мы получили достоверную информацию, но еще не подтвержденную из другого источника, что медведь передвигается в районе села Главенец к северу от Брандиса-над-Лабем и Стара Болеслав», — заявили охотники на своей странице в Facebook.
По их словам, это может быть кочующий медведь. Пресс-секретарь полиции Барбора Шнеевейс сообщила, что у полиции нет информации ни о каком медведе, и никто не обращался за помощью. Агентство по охране природы и ландшафта, которое заботится об охраняемых животных, пока также не располагает информацией о медведе.
«У нас есть информация о возможном наблюдении за крупным животным, которую мы в настоящее время пытаемся подтвердить или опровергнуть в связи с тем, что охотники часто перемещаются в поле», — сказал Властимил Вайч из Чешской-Моравского союза охотников.
По его словам, информация в Facebook предназначена для того, чтобы охотники сообщали, когда увидят животное.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
- YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
- Instagram – фото и видео новости каждый день