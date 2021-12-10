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На складах Чешской почты лежат тысячи посылок из третьих стран

На складах Чешской почты лежат тысячи посылок из третьих стран

420on.cz 1504
Тысячи посылок из стран за пределами ЕС накапливаются на складах Чешской почты. Получатели должны заплатить таможенную пошлину и НДС. Это посылки не только из Китая, но и, например, из Великобритании. По каждой такой посылке необходимо подать электронную таможенную декларацию.
На складах Чешской почты лежат тысячи посылок из третьих стран

Об этом говорится в сообщении Чешской почты. С октября 2021 года даже небольшие партии товаров из стран, не входящих в Евросоюз, облагаются налогом на добавленную стоимость и подлежат таможенному оформлению. По словам пресс-секретаря почты Матиаша Витика, люди игнорируют просьбы Чешской почты заполнить форму и доверенность, чтобы посылки могли пройти таможенное оформление и быть доставлены конечному получателю. Однако без доверенности или обратной связи с клиентом почта не может обрабатывать и доставлять эти посылки.

«Мы информируем клиентов до того, как посылка прибудет в Чешскую Республику с помощью SMS, что они могут ожидать ее, и мы также просим их предоставить данные через онлайн-форму, благодаря этому можно получить скидку. Клиенты могут предоставить Чешской почте доверенность для прохождения таможенных процедур. До получения всех необходимых документов посылка хранится на временном складе», — добавил менеджер международного почтового отделения Ондржей Кучера. Законодательство ЕС предусматривает обязательство по таможенному оформлению. посылок из третьих стран в течение 90 дней.

При заказе отправлений из третьих стран желательно также указать адрес электронной почты. Затем он будет использован для связи с получателем. В настоящее время у Чешской почты есть адрес электронной почты, доступный для 30% посылок. Остальным клиентам почта рассылает обычные письма.

Люди должны отвечать на электронные письма, текстовые сообщения и письма, отправленные им почтой, не позднее, чем через 20 дней. «Из-за нехватки места посылки не могут храниться дольше, однако в обоснованных случаях срок может быть продлен по запросу получателя», — добавил он.

С 1 октября НДС необходимо платить даже за небольшие посылки из третьих стран стоимостью от 1 евро до 150 евро. Лимит в 45 евро сохранен для освобождения от НДС подарочных отправлений, но они также должны пройти таможенное оформление. Ключевым моментом для декларации является указание стоимости отправления, суммы почтовых расходов, подробного описания товаров и, возможно, таможенного тарифа, так называемого кода HS.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чешская почта Китай ндс таможня
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